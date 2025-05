Hansi Flick y su encanto por Luis Díaz: “Es un jugador fantástico”

En ese sentido surgió el interrogante sobre la posible llegada del guajiro Díaz, figura del Liverpool, con el que se acaba de coronar campeón de la Premier League de Inglaterra.

“En los últimos partidos, quizás no hemos tenido muchas opciones para esas posiciones, así que tendremos que estudiar más alternativas y aportar más calidad al equipo también. Este es el trabajo de Deco, es lo que va a tener que hacer él y yo le voy a ayudar”, empezó diciendo frente a ese tema el orientador, sin detallar por quién se inclinaría, si por Díaz o por Marcus Rashford. “No quiero hablar sobre jugadores que no están en mi equipo a día de hoy, pero ambos son jugadores fantásticos, me gustan y ya veremos qué ocurre”, expuso.