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UNGRD reporta que el 90 % de incendio en Villa de Leyva está controlado: 1.480 hectáreas resultaron afectadas

Las labores de contención, apoyadas por seis aeronaves y cerca de 470.000 litros de agua arrojados sobre la zona, entran en una nueva etapa de apague de focos para evaluar y mitigar los daños.

  • Cientos de personas trabajaron durante varios días para controlar la conflagración. Foto: Ungrd.
    Cientos de personas trabajaron durante varios días para controlar la conflagración. Foto: Ungrd.
El Colombiano
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hace 40 minutos
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El incendio forestal que se registra en el cerro de San Marcos, entre Villa de Leyva y Chíquiza, en Boyacá, alcanzó un 90 % de control y se encuentra confinado, de acuerdo con el más reciente balance entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La emergencia, que desde el sábado mantiene la atención de las autoridades, deja de manera preliminar cerca de 1.480 hectáreas afectadas. De ese total, 715 hectáreas corresponden al Santuario de Flora y Fauna Iguaque, una de las zonas de mayor importancia ambiental de la región.

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Para enfrentar la conflagración, se desplegó una operación aérea y terrestre que ha permitido avanzar en la contención del fuego. Según la Ungrd, seis aeronaves han participado en las labores y han realizado 299 descargas.

En total, los equipos aéreos han lanzado cerca de 470.000 litros de agua sobre las zonas afectadas. A esto se suma el trabajo de los equipos en tierra, que han acompañado las labores para evitar que las llamas continúen extendiéndose.

Durante estos días, además del personal de los organismos de socorro y las autoridades, habitantes de la zona también se han sumado a las labores como voluntarios para intentar controlar los puntos donde se concentraba el fuego.

Aunque el incendio ya se encuentra confinado, las labores continuarán para completar su liquidación. Para esta nueva fase de la operación se mantendrán siete helicópteros, además del monitoreo con drones y la presencia de personal especializado en tierra.

El uso de estas herramientas permitirá mantener vigilancia sobre el área afectada y atender los puntos que todavía requieran intervención, mientras avanzan las labores para dar por superada la emergencia.

La Ungrd informó que continuará coordinando la respuesta con las autoridades de Boyacá y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Pero, sin lugar a dudas, uno de los principales focos de atención está en la afectación ambiental que deja la emergencia. De acuerdo con el reporte preliminar, casi la mitad del área comprometida corresponde al Santuario de Flora y Fauna Iguaque, donde resultaron afectadas 715 hectáreas.

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Su restauración tomará tiempo. Una afectación de tal magnitud requerirá esfuerzos para que vuelva a nacer lo que ya había.

Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo de la zona mientras avanzan hacia la liquidación del incendio. El balance sobre las hectáreas afectadas es preliminar y podrá actualizarse a medida que termine la evaluación del terreno.

Con el fuego confinado y un 90 % de control, la operación entra así en una nueva etapa, enfocada en terminar de apagar los puntos activos y mantener vigilancia sobre el área para evitar una reactivación.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el estado actual del incendio forestal entre Villa de Leyva y Chíquiza?
El incendio forestal en el cerro de San Marcos alcanzó un 90 % de control y se encuentra confinado. Las autoridades mantienen vigilancia y operaciones aéreas y terrestres para completar la liquidación de los focos restantes.
¿Cuántas hectáreas resultaron afectadas por el incendio en el cerro de San Marcos y el Santuario de Iguaque?
De manera preliminar, la conflagración afectó cerca de 1.480 hectáreas. De este total, 715 hectáreas corresponden al Santuario de Flora y Fauna Iguaque, una zona de alta importancia ambiental cuya restauración requerirá un esfuerzo prolongado.
¿Qué recursos operativos se despliegan para lograr la liquidación total del incendio en Boyacá?
Para la fase de liquidación y monitoreo, las autoridades mantienen siete helicópteros, aeronaves no tripuladas (drones) y personal especializado en tierra, tras haber realizado previamente 299 descargas aéreas con aproximadamente 470.000 litros de agua.
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