Incendio en Villa de Leyva amenaza acuíferos, centro histórico y golpea al turismo: “este fuego ha sido arrasador”

El incendio que afecta a Villa de Leyva y sectores aledaños mantiene en tensión a las comunidades, mientras las llamas avanzan sobre zonas rurales y ponen bajo amenaza fuentes de agua, áreas naturales, infraestructura turística y terrenos dedicados a la actividad agrícola. La recompensa ya está sobre la mesa. La Gobernación de Boyacá ofrece hasta $45 millones por información que permita esclarecer el incendio forestal que desde el sábado afecta a Villa de Leyva y municipios vecinos, así como identificar a los responsables. La convocatoria comenzó a circular desde la noche del domingo entre las autoridades departamentales y municipales. La información, según el anuncio, será manejada de manera confidencial y podrá entregarse a través de la Sijín, el Gaula Boyacá o la línea 123. Le puede interesar: Grave incendio en Villa de Leyva habría sido provocado, según MinAmbiente El incendio, que ya completa cerca de 36 horas, comenzó alrededor de las 2 de la tarde del sábado en el sector de La Marmolera, al pie del cerro San Marcos. Para el mediodía del domingo, las llamas habían consumido unas 180 hectáreas y alcanzaban alturas de hasta 30 metros, según el reporte conocido por las autoridades. Mireya López, habitante de la vereda Ritoque, en Záchica, habló con EL COLOMBIANO. Ella conoce de cerca el impacto de la emergencia por cuenta de su negocio que mantiene en Villa de Leyva, donde con su familia y una amiga comercializan ruanas tradicionales y otros productos de la región. Desde aproximadamente la 1 de la madrugada del domingo permanece junto con otros integrantes de la comunidad pendiente de la evolución del incendio y de sus viviendas, mientras sus familias se han concentrado en las zonas consideradas más seguras. Conozca: “No hemos dormido y seguimos esperando ayuda”: administradora de hotel en riesgo por incendio en Villa de Leyva “Este fuego ha sido arrasador. Lo que nunca en la existencia de mis abuelos y de mis padres y mía hasta el momento había pasado”, relató López en diálogo con EL COLOMBIANO. Uno de los principales motivos de preocupación para los habitantes es el impacto sobre los nacimientos y acuíferos de la zona. Según la mujer, las llamas alcanzaron sectores donde se encuentran varias fuentes que abastecen de agua a comunidades rurales y al municipio. “Se incendió fuertemente la zona del acuífero principal, de donde sale el agua para la vereda y para el municipio de Záchica”, aseguró. La habitante también mencionó afectaciones o riesgo para fuentes de agua ubicadas en sectores como La Castellana, Aqua Palma, la quebrada San Francisco, La Mesopotamia, La Colorada y Chaina, esta última relacionada, según su relato, con el abastecimiento de Villa de Leyva. Según el relato de López, Villa de Leyva amaneció con varios focos activos, entre ellos dos áreas principales: Cerro San Marcos y el sector de Camino de Cárcavas, además de zonas en dirección a Chíquiza. También señaló afectaciones hacia el norte, en áreas próximas al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, la cuenca hidrográfica del Chaina y la quebrada La Colorada.

Le puede interesar: Grave incendio en Villa de Leyva habría sido provocado, según MinAmbiente A esta situación se suma el incendio en sectores donde existen establecimientos turísticos y otras infraestructuras.

El fuego llegó a zonas de nacimiento de agua

López explicó que algunos de estos nacimientos tienen características particulares. El agua brota a través de pequeñas aberturas en formaciones rocosas, por lo que existe preocupación por los efectos que pueda generar el paso de las llamas sobre estos lugares. La preocupación no se limita al fuego. También existe incertidumbre sobre la calidad y continuidad del suministro de agua. López contó que este lunes abrió la llave de su vivienda y encontró servicio, pero señaló que los habitantes permanecen atentos ante la posibilidad de que se adopten medidas sobre las válvulas o redes de abastecimiento debido a la presencia de ceniza y hollín. Amplíe la noticia: Gobernación de Boyacá ofrece millonaria recompensa para esclarecer origen del incendio en Villa de Leyva

“La mayoría de la comunidad estamos desde la una de la mañana”

La emergencia ha obligado a varias familias a permanecer fuera de sus viviendas o a organizarse para vigilar sus propiedades y animales. “La mayoría de la comunidad estamos desde la una de la mañana aproximadamente aquí”, relató López. La noche anterior, explicó, habían abandonado la zona hacia las 8 de la noche, pero regresaron posteriormente ante la evolución del incendio. En su caso, las viviendas permanecen prácticamente solas mientras los integrantes de la familia se mantienen en las zonas de atención de la emergencia. Entérese: Aumenta la alerta por incendio en Villa de Leyva: ordenan evacuar y reportan personas atrapadas en hoteles López aseguró además que en el momento de la emergencia había huéspedes en el lugar. “Había huéspedes, una señora. Vi el video de una señora que mandó por redes que, por favor, le ayudaran”, contó. Según dijo, los huéspedes habrían sido evacuados, aunque manifestó que, de acuerdo con la información que recibió, el proceso habría tardado.

“No hay trabajo, entonces no hay a quién atender”

El incendio también golpeó directamente una de las principales actividades económicas de Villa de Leyva: el turismo. López tiene un negocio relacionado con la actividad comercial del municipio y explicó que el movimiento previsto para este fin de semana se frenó prácticamente por completo. Uno de los eventos programados, la Carrera del Amor, no se realizó, según su testimonio. Además, muchos visitantes comenzaron a abandonar el municipio desde las primeras horas. “No hay trabajo, entonces no hay a quién atender”, resumió. Lea también: Ordenan evacuar hoteles en Villa de Leyva ante avance del incendio forestal El impacto también alcanza al sector agrícola. Los sábados y domingos, explicó, productores de la región suelen llevar alimentos y otros productos para abastecer bares, restaurantes y hoteles. Ese movimiento también se redujo por la emergencia. La situación resulta especialmente significativa porque, según López, la ocupación hotelera estaba prácticamente completa antes del incendio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Un hotel de treinta habitaciones, todas las habitaciones estaban ocupadas”, señaló al describir las expectativas que tenían los comerciantes para el fin de semana.

Reclamo por la respuesta frente a la emergencia

López también cuestionó la respuesta inicial de las autoridades. Según su percepción, la reacción frente al incendio del sábado no fue suficientemente rápida. Entérese: Incendio forestal en la Loma de los Bernal fue controlado en menos de una hora: investigan las causas El fuego, de acuerdo con su relato, comenzó alrededor del mediodía en un sector que identificó como la zona de La Marmolera y áreas cercanas a La Castellana y Aqua Palma. La habitante considera que una intervención más temprana podría haber evitado que la emergencia alcanzara las dimensiones actuales. “Si esa ayuda hubiese llegado el día sábado, apenas comenzó, no estaría pasando”, afirmó. También recordó que en una emergencia anterior un incendio de menor magnitud pudo ser controlado en aproximadamente 24 horas. En medio de la emergencia, López mencionó el papel que viene desempeñando Nicolás Méndez Figueroa, alcalde encargado de Villa de Leyva, quien se desempeña simultáneamente como secretario de Gobierno, a quien identificó como uno de los funcionarios que ha estado al frente de la atención, con apoyo departamental y de los organismos de socorro. Méndez Figueroa asumió el cargo de manera temporal tras la captura y medida de aseguramiento del alcalde titular, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, quien enfrenta un proceso por los delitos de concusión y prevaricato por acción. No se pierda: “No hemos dormido y seguimos esperando ayuda”: administradora de hotel en riesgo por incendio en Villa de Leyva Se le acusa de haber exigido presuntamente una coima de 112 millones de pesos a una constructora a cambio de facilitar la actualización y ampliación de una licencia urbanística para un proyecto en el predio San Cayetano. Mientras surte el proceso, Gamboa Chaparro sigue privado de la libertad con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario (recientemente trasladado a la cárcel La Picota) Para Mireya López, los incendios forestales representan un riesgo que trasciende la emergencia inmediata. La habitante aseguró que históricamente se han presentado numerosos incendios en la zona y consideró que el municipio requiere mayores recursos para la prevención y atención de estas emergencias. “Nos toca con las uñas”, dijo al referirse a la capacidad local para enfrentar este tipo de situaciones. A su juicio, una parte importante de la respuesta ha recaído en la propia comunidad, que se ha organizado para apoyar a quienes combaten el incendio y para llevar alimentos, bebidas y otros elementos a las zonas afectadas.

La comunidad permanece en alerta

Mientras los organismos de socorro trabajan para controlar los diferentes focos, las comunidades rurales permanecen en alerta ante posibles cambios en el comportamiento del fuego. Para López, el temor no está relacionado únicamente con perder viviendas o cultivos. También está en riesgo una fuente fundamental para la vida de la región: el agua. Conozca: Aumenta la alerta por incendio en Villa de Leyva: ordenan evacuar y reportan personas atrapadas en hoteles Los acuíferos y nacimientos que mencionó hacen parte del sistema hídrico del territorio y abastecen a comunidades que dependen de ellos. A la preocupación ambiental se suma el golpe económico para comerciantes, agricultores, hoteles y restaurantes, justo cuando Villa de Leyva esperaba uno de los fines de semana de mayor movimiento. “Este fuego ha sido arrasador”, repite López al describir una emergencia que, para los habitantes de la zona, ya dejó de ser únicamente un incendio forestal y se convirtió en una crisis que afecta el agua, el turismo, la economía local y la vida cotidiana de varias comunidades.

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