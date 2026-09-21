Incendio en Villa de Leyva amenaza acuíferos, centro histórico y golpea al turismo: “este fuego ha sido arrasador”

El incendio que afecta a Villa de Leyva y sectores aledaños mantiene en tensión a las comunidades, mientras las llamas avanzan sobre zonas rurales y ponen bajo amenaza fuentes de agua, áreas naturales, infraestructura turística y terrenos dedicados a la actividad agrícola.
La recompensa ya está sobre la mesa. La Gobernación de Boyacá ofrece hasta $45 millones por información que permita esclarecer el incendio forestal que desde el sábado afecta a Villa de Leyva y municipios vecinos, así como identificar a los responsables. La convocatoria comenzó a circular desde la noche del domingo entre las autoridades departamentales y municipales.
La información, según el anuncio, será manejada de manera confidencial y podrá entregarse a través de la Sijín, el Gaula Boyacá o la línea 123.
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El incendio, que ya completa cerca de 36 horas, comenzó alrededor de las 2 de la tarde del sábado en el sector de La Marmolera, al pie del cerro San Marcos. Para el mediodía del domingo, las llamas habían consumido unas 180 hectáreas y alcanzaban alturas de hasta 30 metros, según el reporte conocido por las autoridades.
Mireya López, habitante de la vereda Ritoque, en Záchica, habló con EL COLOMBIANO. Ella conoce de cerca el impacto de la emergencia por cuenta de su negocio que mantiene en Villa de Leyva, donde con su familia y una amiga comercializan ruanas tradicionales y otros productos de la región.
Desde aproximadamente la 1 de la madrugada del domingo permanece junto con otros integrantes de la comunidad pendiente de la evolución del incendio y de sus viviendas, mientras sus familias se han concentrado en las zonas consideradas más seguras.
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“Este fuego ha sido arrasador. Lo que nunca en la existencia de mis abuelos y de mis padres y mía hasta el momento había pasado”, relató López en diálogo con EL COLOMBIANO.
Uno de los principales motivos de preocupación para los habitantes es el impacto sobre los nacimientos y acuíferos de la zona. Según la mujer, las llamas alcanzaron sectores donde se encuentran varias fuentes que abastecen de agua a comunidades rurales y al municipio.
“Se incendió fuertemente la zona del acuífero principal, de donde sale el agua para la vereda y para el municipio de Záchica”, aseguró.
La habitante también mencionó afectaciones o riesgo para fuentes de agua ubicadas en sectores como La Castellana, Aqua Palma, la quebrada San Francisco, La Mesopotamia, La Colorada y Chaina, esta última relacionada, según su relato, con el abastecimiento de Villa de Leyva.
Según el relato de López, Villa de Leyva amaneció con varios focos activos, entre ellos dos áreas principales: Cerro San Marcos y el sector de Camino de Cárcavas, además de zonas en dirección a Chíquiza.
También señaló afectaciones hacia el norte, en áreas próximas al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, la cuenca hidrográfica del Chaina y la quebrada La Colorada.