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El delantero colombiano Jhon Jader Durán sorprendió para bien dentro y fuera del terreno de juego en Europa League.

  • Jhon Jader Durán celebrando junto a Gianluca Prestianni. FOTO: X SLBenfica
    Jhon Jader Durán celebrando junto a Gianluca Prestianni. FOTO: X SLBenfica
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 14 minutos
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“Estoy aquí para ayudar a mi equipo”: Jhon Durán se mostró humilde después de su doblete por Europa League con Benfica

Contrario a la reputación que se ganó durante los últimos meses, Jhon Jader Durán declaró de una manera humilde después de conseguir su primer doblete con el Benfica por la Europa League ante el Celtic de Escocia el pasado jueves 15 de octubre. El delantero antioqueño, que volvió a competir en Europa este año tras sus fallidos pasos por Zenit y Fenerbahce, tiene una misión personal en esta nueva etapa como “Águila”: la reivindicación, tanto personal como con aquellas personas que lo siguen desde hace mucho tiempo.

Jhon Jader fue la figura del equipo portugués en el partido válido por la segunda fecha de la “Champions Naranja”. También fue clave para el primer triunfo de los rojos lisboetas en San Siro contra el AC Milan. Dos equipos como Milan y Celtic han sido las pruebas de fuego para el criollo, que le está respondiendo con creces a su entrenador, Marco Silva, quien creyó en él desde el día uno en su arribo a Lisboa.

Hace unos días la polémica alrededor de Durán aumentó cuando se conocieron unas declaraciones de Fred, un excompañero de él en el Fenerbahce turco. El volante brasileño (actualmente en el Atlético Mineiro, compañero de Kevin Castaño) compartió anécdotas que vivió con Jhon Jader en su estadía por Estambul, comentando algunas cosas que le decía el atacante cafetero, las cuales lo dejaron mal parado e hicieron eco por su “indisciplina” y comodidad con lo hecho en su corta carrera.

No hay mejor forma para el futbolista de responder ante las dudas y críticas que dentro del terreno de juego. Una gran noche le esperaba a Durán contra su compatriota y tocayo de apellido, Camilo Durán (delantero del Celtic). Terminado el partido, Jhon Jader fue la figura del juego, dio declaraciones a la prensa con una actitud alejada del mito que se generó en torno a él y al día siguiente (viernes 16 de octubre) fue portada en los principales medios deportivos del país luso.

¿Qué dijo Jhon Jader?

“Estoy aquí para ayudar a mi equipo. Todos saben que Pavlidis es titular indiscutible y se lo merece todo porque ha estado jugando muy bien. Acabo de llegar y, en los minutos que tenga, lo daré todo por mi equipo”, sorprendió el colombiano al aceptar su rol como segundo delantero del equipo.

“Creo que todos queremos ganar esta competición. Si participamos, tenemos que jugar para ganar. Queremos ganar, trabajamos para ello y vamos paso a paso, haciendo todo lo necesario para mantenernos en la lucha”, aclaró Durán.

El delantero fue claro con sus intenciones y se vio su buena fe al entender que para el técnico el titular sea el griego Evangelis Pavlidis. El antioqueño no tiene problema con ser segunda espada en el ataque, algo que también le puede abrir las puertas en la selección Colombia nuevamente, donde competirá con otro delantero que rompe redes en Portugal como Luis Javier Suárez y el goleador del Brasileirao, Kevin Viveros.

“Hay quienes dicen cosas malas y quienes dicen cosas buenas de mí. Así es la vida, cada quien tiene su opinión. Sigo trabajando, solo quiero ayudar al equipo. La gente siempre hablará, para bien o para mal. Siempre quiero responder con goles en el campo, pero si no puedo marcar, tengo que seguir trabajando para ayudar a mi equipo”, culminó Jhon Jader.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué polémicas recientes rodearon a Jhon Jader Durán en su etapa anterior?
La polémica aumentó recientemente tras unas declaraciones de Fred, centrocampista brasileño y excompañero de Durán en el Fenerbahce (actualmente en el Atlético Mineiro). Fred compartió anécdotas sobre su paso por Estambul en las que dejaba mal parado al colombiano, señalando supuestos actos de indisciplina y conformismo con su corta carrera.
¿Qué rol ocupa Jhon Jader Durán en el Benfica según sus propias declaraciones?
A pesar de su destacada actuación, Durán reconoció con humildad su rol de suplente, aceptando que el delantero griego Evangelis Pavlidis es el titular indiscutible del equipo. El colombiano aseguró que aprovechará al máximo cada minuto que le otorgue el cuerpo técnico para ayudar al club.
¿Qué dijo Jhon Jader Durán sobre las críticas y su reputación extradeportiva?
El atacante restó importancia a los comentarios negativos y a la fama de indisciplina creada en los últimos meses. Afirmó que “la gente siempre hablará, para bien o para mal” y que su objetivo es responder directamente en el terreno de juego con goles y trabajo duro para ayudar al equipo.
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