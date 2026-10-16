A Rengifo le salió otro pretendiente que tendría una oferta irresistible para Nacional

El crecimiento futbolístico de Rengifo no ha pasado inadvertido. Desde su debut profesional con la camiseta verdolaga, en 2025, el mediocampista ha mostrado condiciones que lo perfilan como una de las promesas del fútbol colombiano. Su capacidad para aportar en ataque, su calidad técnica y su personalidad dentro del campo lo han convertido en una pieza llamativa del proyecto deportivo del conjunto antioqueño.

Con apenas 21 años, Juan Manuel Rengifo comienza a llamar la atención del fútbol europeo. Su talento en Atlético Nacional y su reciente convocatoria a la Selección Colombia lo pusieron en el radar de varios clubes de la Premier League, entre ellos Newcastle United, que estaría evaluando presentar una oferta por el volante antioqueño en el próximo mercado de fichajes.

Ese rendimiento, sumado a su reciente experiencia con la Selección Colombia, aumentó el interés internacional por sus servicios. Según el portal especializado TeamTalk, Newcastle United estaría siguiendo de cerca su evolución y tendría a integrantes de su equipo de ojeadores observándolo en partidos de Atlético Nacional para evaluar sus condiciones antes de dar un paso más en una posible negociación.

Sin embargo, el interés no sería exclusivo del conjunto inglés. De acuerdo con la misma publicación, Bournemouth, Brentford y Crystal Palace también siguen la evolución del futbolista colombiano como parte de sus procesos de captación de talentos en Sudamérica.

“Fuentes cercanas al club han confirmado que los ojeadores de ambos equipos se han mostrado impresionados por el rendimiento del colombiano esta temporada”, señaló el medio, que también destacó el seguimiento que realizan los clubes mencionados.

La atención de estas instituciones no se limitaría a Rengifo. Néider Parra y Samuel Velásquez, otros dos futbolistas de Atlético Nacional, también estarían bajo observación por sus condiciones y proyección. El interés conjunto por los tres jugadores evidencia la atención que los equipos ingleses prestan al mercado sudamericano, en busca de jóvenes talentos antes de que su cotización aumente considerablemente.

“El interés por Rengifo, Parra y Velásquez pone de manifiesto la creciente atención que los clubes de la Premier League están prestando al reclutamiento de jugadores sudamericanos, ya que buscan identificar a las mejores promesas antes de que su valor de mercado se dispare”, agregó TeamTalk.

Rengifo, una promesa que crece en Atlético Nacional

En poco tiempo, el volante ha dado pasos importantes en su carrera. Desde su estreno profesional en 2025, ha logrado ganarse un espacio en Atlético Nacional y contribuir en las diferentes competiciones que ha disputado con el equipo. Además, ya cuenta con la Copa BetPlay en su palmarés.

Sus números reflejan el recorrido que ha construido hasta ahora: 58 partidos disputados y 11 goles con el conjunto verdolaga. Más allá de las estadísticas, su evolución y capacidad para marcar diferencias en el terreno de juego han fortalecido su proyección.

La convocatoria a la Selección Colombia representó otro impulso para su carrera. Aunque tuvo pocos minutos para mostrarse, su presencia en el combinado nacional le permitió ganar visibilidad y entrar en el radar de equipos que buscan futbolistas jóvenes con margen de crecimiento.

Por ahora, el posible interés de Newcastle United y de los demás clubes ingleses se mantiene en el terreno del seguimiento y la evaluación, sin que ello signifique que exista una oferta oficial confirmada. No obstante, el nombre de Rengifo comienza a ganar fuerza en el mercado internacional.