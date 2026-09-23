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No habrá duelo entre Cuadrado y James: Millonarios tomó drástica decisión con el jugador antioqueño

Los equipos se enfrentan el jueves, desde las 8:15 p.m., en uno de los partidos más interesantes del balompié local en el Atanasio Girardot.

  • Los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez hacen parte de los hombres que más partidos han jugado con la Selección Colombia. Foto: tomada del x de @Millonarios y Camilo Suárez
    Los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez hacen parte de los hombres que más partidos han jugado con la Selección Colombia. Foto: tomada del x de @Millonarios y Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 16 minutos
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No habrá duelo entre dos de las grandes figuras que tuvo la Selección Colombia en los últimos años en la Liga colombiana. Muchos esperaban que el partido entre Atlético Nacional y Millonarios, válido por la fecha 12 del Clausura, fuera el primer enfrentamiento de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en el balompié local.

James, que firmó contrato con Atlético Nacional, sí está entre los elegidos por el técnico Lucas González para uno de los grandes clásicos del fútbol criollo, a pesar de que el martes se dijo que tenía un pequeño quebranto de salud. Cuadrado, fichaje más llamativo de Millonarios para el segundo semestre de este año, no fue tenido en cuenta por el técnico Alberto Gamero.

¿Por qué Cuadrado no fue convocado con Millonarios?

Cuadrado no juega en el fútbol colombiano desde mediados de 2009. La última vez que lo hizo fue con el DIM. Después se fue para el balompié italiano. En ese país estuvo hasta mayo pasado. Se decía que, por una sanción que recibió en septiembre del 2025, cuando fue expulsado en un partido de Copa Italia entre Pisa su exclub y Torino, no podía jugar en nuestro país.

Sin embargo, Millonarios negoció con la Dimayor para que el futbolista pagara los dos partidos que tenía como suspensión –recibió tarjeta roja–, en el duelo contra Chicó, que se disputó el fin de semana pasado en el estadio El Campín de Bogotá, y en el duelo de cuartos de final de Copa Colombia contra Barranquilla F.C.

El ente rector del fútbol colombiano aceptó. Así las cosas, Cuadrado quedaba habilitado para jugar contra Atlético Nacional por Liga. Sin embargo, el entrenador del equipo bogotano decidió no tenerlo en cuenta para este encuentro: pensó en cuidarlo antes que arriesgarlo físicamente.

Juan Guillermo no juega desde el 23 de mayo de 2026, cuando ingresó 20 minutos en la derrota de su equipo contra Lazio en la última fecha de la Seria A de Italia. Por eso, en Millonarios decidieron dedicarle un tiempo a su reacondicionamiento físico y, después, darle el visto bueno a su regreso a las canchas.

Por eso, según expresó Gamero el rueda de prensa, Cuadrado no fue tenido en cuenta para visitar al elenco verde de Antioquia el jueves, desde las 8:15 p.m. Según manifestó, el futbolista antioqueño apenas lleva dos entrenamientos con sus compañeros, por lo que no se ha adaptado ni a la idea de juego, ni a las sociedades que puede armar con sus colegas.

Por eso, su debut en el fútbol colombiano quedó aplazado. Se espera que Cuadrado tenga su primera convocatoria en el balompié nacional el próximo 29 de septiembre, cuando Millonarios visite a Independiente Medellín, club para el que jugó y con el que debutó como profesional, en el Atanasio Girardot.

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¿Por qué Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado por Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional?
Alberto Gamero decidió no arriesgarlo físicamente, ya que el jugador apenas suma dos sesiones de entrenamiento con el grupo y lleva inactivo desde mayo.
¿James Rodríguez estará presente en el partido entre Atlético Nacional y Millonarios?
Sí, el técnico Lucas González incluyó a James en la convocatoria, confirmando que superó el malestar de salud que presentó a comienzos de semana.
¿Cómo solucionó Millonarios la sanción que Cuadrado traía desde el fútbol italiano?
El club negoció con la Dimayor para que cumpliera las dos fechas de suspensión en los partidos contra Boyacá Chicó (Liga) y Barranquilla F.C. (Copa Colombia).
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