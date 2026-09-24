Periodista denunció que su papá fue golpeado y drogado para robar en su casa en Los Colores, Medellín

Sin varios millones de pesos que tenía ahorrados, con un golpe en la cabeza y varias semanas con problemas de memoria quedó un hombre de 62 años que fue víctima del hurto, mediante el uso de escopolamina, dentro de su vivienda en el barrio Los Colores, en el occidente de Medellín. La denuncia la hizo la periodista Catalina Botero, quien comentó lo sucedido con su papá al finalizar un encuentro que tuvo con sus amigos. Cuando se estaba entrando para su casa, lo abordó una mujer pidiéndole que le prestara el baño, ante lo que la víctima no se lo negó, ignorando las malas intenciones de esta persona.

“Estaba afuera con unos amigos, cuando llegó la mujer diciendo que estaba esperando un taxi, que si le prestaba el baño. Luego de que ella entró, mi papá aseguró que no recuerda nada más”, relató la comunicadora sobre este hecho delictivo. Entérese: ¡Pilas! Falsos domiciliarios están robando con escopolamina en Medellín Sin embargo, la alerta de sus familiares se generó al día siguiente, cuando no podían establecer contacto con él. “Eran las 10:00 de la mañana y no sabíamos nada de él, algo que nunca pasaba. Por eso le avisé a mi hermano, ya que yo vivo en Bogotá, y cuando entró a la casa nos encontramos una escena muy triste”, dijo.

A lo que hacía referencia es que su padre estaba inconsciente en una de las habitaciones, con una lesión en la cabeza ocasionada con un martillo. Además, las puertas estaban abiertas y las cámaras de seguridad de la propiedad estaban caídas. Sin embargo, los hechos quedaron registrados y quedaron como evidencia. Este adulto mayor fue trasladado a un centro asistencial para ser atendido de la lesión en la cabeza y de las afectaciones ocasionadas por la escopolamina, usada en altas cantidades con el fin de reducir la voluntad de las víctimas para facilitar la comisión de los hurtos. Le puede interesar: ¿Qué hacer para evitar hurtos con escopolamina? En total se le llevó varios millones de pesos en efectivo que tenía ahorrados desde hace cinco años para la compra de una finca, los cuales sacaron de la caja fuerte, y objetos de valor como relojes y joyas que tenía guardadas.

Con base en las investigaciones, las autoridades tendrían indicios de que esta mujer no actuaría sola y formaría parte de una estructura dedicada al hurto bajo esta modalidad en las comunas 11 (Laureles-Estadio) y 16 (Belén), principalmente. De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), este año 554 personas han denunciado ser víctimas de hurto mediante el suministro de escopolamina, un 110% más que el año pasado, cuando apenas se reportaron 264 casos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes