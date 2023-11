Cuando a Ana María Rendón le preguntaron lo que significaba conseguir su cuarta clasificación a unos Juegos Olímpicos, a la deportista antioqueña de 37 años de edad le costó hilar varias palabras. Su llanto, en medio de felicidad, se lo impedía. Luego confesó que estuvo cerca de dejar el deporte en el que le ha dado grandes alegrías a Colombia y el cual practica desde hace 29 años.

“La gente nos ve como superhéroes, pero siempre nos debemos acordar de que somos humanos. Estuve a punto de retirarme y aquí estoy”, así señaló la antioqueña, quien logró su tiquete a París-2024 en los recientes Juegos Panamericanos en Santiago de Chile.

Sin tiempo de descanso, pero cargada de orgullo y motivación por la grata actuación en suelo austral, Ana se presentó a la edición 22 de los Juegos Deportivos Nacionales que se cumplen en el Eje Cafetero, certamen en que también viene dejando su sello de calidad.

En Pereira, en la Cancha de tiro con arco Sara López Bueno, Ana María evidencia por qué es una de las mejores exponentes de la modalidad recurvo, en la que ya suma dos medallas de oro, en la sumatoria de doble serie 70 metros y en la ronda preliminar de equipos. Además acumula tres preseas de plata, en la sumatoria doble serie 18 m, en la ronda de equipos y en la final de los 70 m.

En días recientes, Rendón indicó que, como toda persona, muchas veces se llega a estados de tristeza, aburrición, pereza y, por ende, “de ganas de tirar la toalla”, pero añadió que cuando entra al campo de tiro con arco y se encuentra con compañeros que le dicen que son su ejemplo a seguir, esas palabras se convierten en un su mayor impulso para seguir disparando segura hacia sus objetivos.

“Esta es una actividad que brinda perseverancia, que enseña a aceptar, a tener fe. Siento que mi reto no ha acabado, por lo que me centro en mi gran objetivo que es ganar una medalla olímpica. Me han pasado demasiadas cosas pero sé que tengo el potencial para estar en el podio”, comenta Rendón, quien en los Juegos Nacionales, en medio de las nuevas promesas de este deporte que desean ser referentes de carácter mundial como ella, se enfoca hacia grandes resultados. Por lo pronto, ya le entrega satisfacciones a Antioquia en las justas deportivas más importantes del país.

Cabe recordar que en el tiro con arco, el paisa Pablo Gómez Zuluaga, de 21 años de edad, se impuso en la sumatoria de la doble serie 50 metros compuesto, al igual en equipos con Julián Gómez, Juan Fernando Bonilla y Sebastián Arenas.