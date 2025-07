En vivo | Audiencia Uribe: jueza negó violación al secreto profesional por interceptaciones entre Uribe y el abogado Diego Cadena

Para la juez, las interceptaciones no pueden ser cobijadas bajo el amparo del secreto profesional, argumentó que este derecho no puede ser “herramienta de impunidad”. “El ejercicio de la abogacía se habría desnaturalizado como medio para ocultar conductas”, apuntó la juez

La jueza también desmontó el argumento de la defensa, en el que pedían que las interceptaciones no fueran tenidas en cuenta como prueba en el juicio. Afirmó que, pese al error, fueron legales.

8:41 a.m.

“Fueron 435 días de una marcha contra el reloj. El derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia está enfocada en el deber de resolver conforme a la ley. La justicia no está al servicio de la política, ni de la prensa, ni de la historia. Está al servicio del pueblo colombiano”, dijo la jueza.