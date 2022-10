La escritora francesa dijo en una conferencia de prensa, tras recibir el premio de Literatura:

-“Recibir el Nobel es, para mí, una responsabilidad para continuar”.

-“Lucharé hasta mi último aliento para que las mujeres puedan elegir ser madres, o no serlo. Es un derecho fundamental”.

-“La literatura se me apareció como el único medio para llegar a lo que yo llamo verdad o realidad. Es una forma de aclarar las cosas, no de una manera simple, al contrario, escribir las cosas las hace más complejas. Es también, que mientras algo no está escrito no existe realmente”.