Linda Caicedo, capitana del Real Madrid, entró al selecto grupo de jugadores colombianos capitanes de grandes clubes del mundo

La delantera colombiana Linda Caicedo, quien cumple con su cuarta temporada con el Real Madrid, ha sido designada como nueva capitana del equipo, algo que la iguala con referentes del fútbol nacional que han sido capitanes de grandes clubes en el mundo.

En el listado de referentes del fútbol colombiano que han brillado en el exterior y han tenido la distinción de portar la banda de capitán de clubes importantes como Atlético de Madrid, Mónaco, Inter de Milán, París Saint-Germain, Boca Juniors, Juventus, AC Milan, Toulouse o River Plate, entre otros.

Linda ahora está en la historia de los capitanes colombianos en el exterior al lado de figuras como Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, Radamel Falcao García, Freddy Guarín, Jorge Bermúdez, Juan Fernando Quintero, Luis Amaranto Perea, Abel Aguilar, Cristian Zapata y Juan Guillermo Cuadrado.

Ya en su cuarto año con el Real Madrid, la colombiana se ha consolidado no solo como una referente del equipo, sino que ha pasado a ser una de las imágenes para todos los temas publicitarios y de importancia que maneja el cuadro merengue dentro y fuera de la cancha.

Es así como Linda ha estado entre las elegidas para la publicidad de las nuevas camisetas; también ha acompañado a Florentino Pérez en eventos especiales de la marca Real Madrid y ahora, a nivel deportivo, además de ser titular indiscutida, es la capitana del club.

El Real Madrid marcha segundo en la tabla de posiciones de la Liga Femenina en España con 10 puntos, a dos del Barcelona, que es líder. Estas unidades corresponden a tres victorias y un empate, y las merengues son, junto con las azulgrana, las únicas invictas en la liga local.

Además, el Real Madrid compite en la UEFA Women’s Champions League, en la que registra un empate como local ante el PSG. En la siguiente fecha se medirá ante Manchester City como visitante el próximo jueves, primero de octubre.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas