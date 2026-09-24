De madre a hija: 32 años después, Martina Weil batió el récord de Ximena Restrepo en los 400 metros de los Suramericanos

El nuevo récord de los 400 metros planos femeninos de los Juegos Suramericanos seguirá en casa, pero ahora está en manos diferentes. Martina Weil Restrepo, hija de la excorredora colombiana Ximena Restrepo, también da zancadas que hacen historia.
La velocista, nacida en Chile, de donde es su padre, Gert Weil, exatleta de lanzamiento de bala, pulverizó el pasado miércoles en la noche, en la edición 13 de los Odesur que se celebran en Santa Fe, Argentina, la marca que su madre había impuesto hace 32 años en Valencia, Venezuela.