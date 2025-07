Del amor al olvido: ¿por qué Luis Díaz ya no quiere seguir en el Liverpool, mientras el Bayern se la juega por él?

A pesar de estar con el plantel red en la pretemporada, Díaz no ha sido tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Arne Slot en los partidos amistosos. Y eso, para un jugador que lo ha dado todo en cada minuto con la camiseta del Liverpool, no pasa desapercibido. El malestar es evidente, y no se limita a lo deportivo: el colombiano ocupa apenas el puesto 18 en la tabla salarial del equipo, con un sueldo cercano a los 3 millones de euros anuales, lejos del reconocimiento económico que cree merecer por su aporte constante y su desequilibrio en el frente de ataque.