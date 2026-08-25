¿Otra Juliana Guerrero? Esta es la historia de María Masip y sus influencias en el Gobierno Petro

María Masip Zawady no aparece en los registros de contratación estatal ni ha ocupado cargos públicos. Sin embargo, su nombre empezó a ganar relevancia por la supuesta cercanía que mantiene con el expresidente Gustavo Petro. Mientras ella permanecía por fuera de las bases oficiales, dos familiares suyos sí obtuvieron contratos con entidades del Estado durante esa administración.
Su hermano, Juan Manuel Masip Zawady, suscribió siete contratos que, según la información recopilada, suman cerca de $291,7 millones. Su prima, Martha Elena Zawady Rodríguez, consiguió seis contratos por $232 millones durante los dos últimos años de la administración Petro, según una investigación publicada por la Revista Cambio.
Sin embargo, el recorrido de esta última terminó llevándola a un escenario distinto: en agosto de 2025 pasó a integrar, como suplente, la junta directiva de Coosalud Inversa, una sociedad vinculada a la Cooperativa Coosalud, intervenida por la Superintendencia de Economía Solidaria.