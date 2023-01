Un adagio dice que caras se ven pero corazones no. Otro también muy popular reza que téngales más miedo a los pacíficos que a los bravucones. Pues bien, ambos aplican perfecto para Martín Higuita Vesga, un pugilista antioqueño que para ganarse un lugar en un deporte tan competido como el boxeo tomó el camino más impensado y, a la postre, tal vez más difícil: servirles de sparring a grandes exponentes de esta especialidad en Alemania e Inglaterra.

Desde 2016, cuando tenía 15 años, Martín mostró convicción frente a lo que quería dedicarse cuando saliera del colegio: el boxeo, más allá de las preocupaciones que aparecieron en ese instante, ante esta determinación, entre quienes lo aman. Luego, en 2019, con la Selección Medellín, empezó a ver reflejado el fruto a su esfuerzo al obtener medalla de plata en los Juegos Departamentales en Apartadó, un logro que no solo lo llenó de mayor confianza sino que hizo que sus padres comprendieran que ese era el camino que su hijo había querido seguir. Desde ahí, su apoyo hacia él fue más firme, sobre todo por la disciplina, constancia y madurez que empezó a mostrar en medio de la práctica deportiva.

Con una determinación pasmosa, que contrasta con su serenidad y nobleza fuera de pelea, el colombiano primero analiza a sus oponentes y luego ataca como un león en busca de su presa. No retrocede ante el reto; al contrario, lo ve como una oportunidad para lograr sus metas en este deporte, en el cual logró canalizar sus impulsos y empezar a soñar en grande.

Ante deportistas más acuerpados, más grandes y de mayor edad, muchos de ellos de reconocimiento mundial, Martín viene poniendo a prueba su resistencia y fortaleza. Y eso que aún no disputa una pelea profesional.

“Me considero una persona tranquila, pero cuando entró al ring me transformo en otra cosa. No importa si el otro es más grande o corpulento, hay que salir a ganar”, comenta Martín, quien en diciembre pasado se presentó a unas audiciones para aspirar a un cupo en la Liga de boxeo profesional más importante de Estados Unidos y lo consiguió.

“En poco tiempo he logrado escalar lo que otros buscan en muchos años. Pero tengo los pies sobre la tierra, y con humildad y trabajo sé que puedo lograr la meta de ser campeón del mundo”, reitera Martín, que cuenta con un entrenador de lujo, el hondureño Ricky Fúnez, quien orientó a figuras como Floyd Mayweather Jr., Ryan García, Julio César Chávez Jr., Shane Mosley y Frankie Duarte.

“Estoy muy feliz con todo lo que estoy viviendo. Ya se están viendo los resultados del sacrificio. Cuando hago las veces de sparring el esfuerzo es mayor al de una pelea. Los campamentos de preparación son exigentes, sufres, pero también te retas y creces. Hubiera podido dedicarme a otra cosa, pero elegí ganarme la vida en medio de golpes porque este deporte es lo que me gusta”, relata Martín, quien se identifica con la frase que lleva tatuada en su antebrazo izquierdo. “No boxing no life (sin boxeo no hay vida)”.

“Mi ambición es conseguir todos los cinturones mundiales que sean posibles”, concluye Martín lleno de seguridad, la misma que evidencia cuando se bate dentro del cuadrilátero.