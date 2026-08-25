Procuraduría sostuvo mesa técnica con EPM para revisar riesgos del “Súper Niño”

Luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) diera una primera luz verde para que Hidroituango almacene más agua del río Cauca antes de que empiece el fenómeno de El Niño, la Procuraduría y EPM sostuvieron una mesa técnica en la que analizaron los riesgos del sistema energético de cara a esa temporada seca que se avecina.
En medio de este encuentro, el Ministerio Público mostró su preocupación de que en los últimos años no se ha contado con la entrada de nuevas fuentes de generación, las restricciones para el desarrollo de proyectos, la dependencia de combustibles costosos y las dificultades económicas de algunas empresas eléctricas.