Procuraduría sostuvo mesa técnica con EPM para revisar riesgos del “Súper Niño”

Luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) diera una primera luz verde para que Hidroituango almacene más agua del río Cauca antes de que empiece el fenómeno de El Niño, la Procuraduría y EPM sostuvieron una mesa técnica en la que analizaron los riesgos del sistema energético de cara a esa temporada seca que se avecina. En medio de este encuentro, el Ministerio Público mostró su preocupación de que en los últimos años no se ha contado con la entrada de nuevas fuentes de generación, las restricciones para el desarrollo de proyectos, la dependencia de combustibles costosos y las dificultades económicas de algunas empresas eléctricas.

Durante la reunión, EPM presentó alternativas para reducir los riesgos de racionamiento y contener los efectos financieros y tarifarios del aumento de los precios de la energía. Sin embargo, estas deben ser “analizadas por las autoridades competentes dentro de la mesa integral del sector energético, con criterios técnicos, financieros, ambientales y sociales”, indicó la Procuraduría. Entérese: Estudio de Hidroituango: adelantar la hora generaría ahorro diario de energía del 2% En cuanto al llenado del embalse, EPM indicó que trabaja en gestiones ante el Anla para que se pueda compatibilizar el proceso de remoción de la cobertura vegetal con el fin de poder elevar gradualmente la reserva de agua y de generación de energía durante el tiempo que dure el fenómeno de El Niño.

Explicaciones al Anla

Esta mesa técnica entre la Procuraduría y EPM se sostuvo, luego de que el pasado lunes el Ministerio Público le hiciera el requerimiento al Anla de que diera las explicaciones necesarias sobre la determinación de permitir el incremento del embalse de la central hidroeléctrica en un plazo de cinco días. Le puede interesar: Hay riesgo de dos “apagones” en el país: uno financiero y otro técnico, afirma estudio de Sociedad Hidroituango El principal argumento pasa porque el requerimiento para hacer el aumento estaba desde el pasado 24 de junio y ante la necesidad de contar con una definición oportuna de esta situación, la Procuraduría pidió una información sobre el estado del trámite y las medidas previstas para esta situación.

A esto se suma que “aplicación estricta de la Resolución No. 2306 de 2019 podría limitar la capacidad de almacenamiento del embalse durante el periodo de menores aportes hídricos. Las modelaciones indican que alcanzar la cota 420 m.s.n.m. tomaría, en promedio, 187 días bajo esta resolución, frente a 50 días con la regla de operación de la Resolución No. 1891 de 2009”, dijeron desde la Procuraduría. Por esta razón, en ese periodo el Anla deberá entregar la información de los criterios técnicos, jurídicos y ambientales que soporten la decisión, así como las medidas de contingencia, el manejo ambiental, el seguimiento y el control que se implementarán cuando se apliquen los caudales de descarga de la central. Bloque de preguntas y respuestas