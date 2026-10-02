Consulta para el Área Metropolitana del Oriente tendrá 1.121 mesas de votación

Las autoridades electorales se refirieron a la próxima jornada electoral –del próximo 29 de noviembre– en la que se votará la creación del Área Metropolitana del Oriente antioqueño.

Según indicaron, en el certamen se contará con 1.121 mesas de votación distribuidas en 87 puestos de los ocho municipios que participan en la consulta popular.

Un total de 381.671 ciudadanos están habilitados para participar en la consulta popular sobre la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, cuya jornada está programada para el domingo 29 de noviembre.

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De acuerdo con la información de la Registraduría, el censo electoral está conformado por 195.302 mujeres y 186.369 hombres, quienes podrán ejercer su voto en los puntos distribuidos entre las zonas urbanas y rurales de los ocho municipios convocados. Además, habrá una mesa especial en el centro carcelario.