Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Netflix transmitirá los 104 partidos del Mundial 2030 en España

También habrá encuentros disponibles gratis y un acuerdo con una cadena de televisión abierta para garantizar el acceso a los partidos de la selección española.

  • Netflix adquirió los derechos para retransmitir los 104 partidos del Mundial de fútbol de 2030 en España y Andorra, con opciones de acceso gratuito y televisión abierta para algunos encuentros. FOTO: David Ramos - Getty Images. Netflix España vía X.
    Netflix adquirió los derechos para retransmitir los 104 partidos del Mundial de fútbol de 2030 en España y Andorra, con opciones de acceso gratuito y televisión abierta para algunos encuentros. FOTO: David Ramos - Getty Images. Netflix España vía X.
El Colombiano
El Colombiano
hace 50 minutos
bookmark

La plataforma de ‘streaming’ Netflix anunció este martes haber adquirido los derechos de retransmisión para España y Andorra del Mundial 2030 que se celebrará en España, Portugal y Marruecos.

Netflix ofrecerá los 104 partidos de la competición y podrá verse un partido gratis en cada jornada, precisó la plataforma en un comunicado.

“Además, se ofrecerá a una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de partidos que incluirá todos los de España, las dos semifinales y la final, lo que garantizará una gran disponibilidad para el público de todo el país”, añadió Netflix.

La plataforma tiene previsto dar a conocer más adelante los detalles para este acuerdo con una televisión nacional que permita a los españoles ver los encuentros de su selección.

Estos derechos se unen a los que ya tiene Netflix para retransmitir en Estados Unidos y Canadá el Mundial femenino de 2027 y 2031.

La plataforma tiene previsto “ofrecer la cobertura íntegra y en directo del torneo” con programas que acompañen esta cobertura y resúmenes diarios los días de partido.

Conozca: “Mi sueño es ser parte del proceso formativo de Atlético Nacional”, dice Jairo “El Viejo” Patiño

“Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer en Netflix todos los partidos a los aficionados de España y Andorra”, afirmó Bela Bajaria, directora jefe de Contenidos de Netflix, citada en el comunicado.

España, vigente campeona mundial, será la coanfitriona del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Además, al cumplirse el centenario de la competición, habrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

La FIFA todavía no ha dado a conocer las sedes que albergarán los distintos partidos.

Bloque de Preguntas y Respuestas

¿Netflix transmitirá el Mundial 2030?
Sí. Netflix adquirió los derechos de retransmisión del Mundial 2030 para España y Andorra. La plataforma ofrecerá los 104 partidos del torneo, además de programas complementarios y resúmenes diarios durante las jornadas de competición.
¿Cómo se podrá ver gratis el Mundial 2030 en España?
Netflix anunció que ofrecerá un partido gratis en cada jornada. También prevé un acuerdo con una cadena nacional de televisión en abierto para transmitir todos los partidos de España, las dos semifinales y la final. Los detalles están pendientes.
¿En qué países se jugará el Mundial de fútbol 2030?
España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales del Mundial 2030. Por el centenario de la competición, también habrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay. La FIFA aún no ha anunciado las sedes de todos los encuentros.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form