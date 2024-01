Uno de los casos más recientes se conoció el fin de semana, cuando un niño de 5 años y una niña de 4 fueron rescatados por la Policía de Infancia y Adolescencia, que los encontró en un cambuche de plásticos sostenidos con palos, entre desechos, precarias condiciones y solos con un hombre que no era su familiar.

Las intervenciones en el espacio público que han hecho las autoridades en las primeras semanas del año develan un problema que no es nuevo, pero que genera alerta: la exposición de menores de edad a los riesgos de la calle.

“A una mujer que frecuenta estos lados ya le han quitado cuatro niños, porque los deja por ahí pidiendo. Y estos lugares, sobre todo de noche, son peligrosos, muy oscuros, roban los cables, dañan las lámparas, ha habido abusos sexuales y problemas hasta con apuñalados; a mí me han robado mis cositas mientras duermo”, apunta.

Situación similar cuenta María Doris, quien tiene su cambuche, organizado en exceso, con cocina y todo, en los alrededores del Estadio. Nada puede hacer cuando otros llegan a quemar basuras o cobre, ahí al lado de la quebrada. Expresa que ha sido muy duro mantener el orden en su zona verde, donde también instaló un jardín, pero que lo hace con tanto ahínco que Espacio Público no se le llevó nada la semana pasada cuando la visitó.

A José*, un reciclador que tiene acopio en una de las zonas verdes grandes de la ciudad, ya le tocó una de las intervenciones. Aunque se le llevaron una carreta y dice que lo perjudicaron para poder trabajar, reconoce que en la ciudad se incrementó no solo la cantidad de personas que cumplen su mismo oficio, sino también la cantidad de basuras y cambuches. Él, por ejemplo, todos los días recoge y bota los desechos que no sirven, que otros dejan tirados en el suelo y que el viento se lleva, incluso, hacia la quebrada.

Ese justamente es uno de los dos temores que siente Juan*, un migrante que llegó hace apenas unos días a Medellín, con su esposa y tres hijas de 1, 6 y 9 años. Ayer estaban en una carpa cerca de la sede principal de la Universidad Nacional, ataviados con bolsos, juguetes y otros elementos de primera necesidad que lograron traer luego de salir de Perú donde relatan que fueron víctimas de xenofobia.

Una de sus preocupaciones es que a las niñas, a quienes no permiten que pidan dinero ni estén solas en ningún momento, les pase algo, pues por lo pronto la única opción que tienen es armar la carpa para pasar el día y la noche: no han podido pagar una habitación, porque si lo hacen no tienen cómo comer.