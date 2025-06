“Mi objetivo es que no haya más Mundial de Clubes”: Javier Tebas, presidente de la Liga española

El presidente de la Liga española, Javier Tebas, reiteró su oposición al Mundial de Clubes: “Mi objetivo es que no haya más”, declaró en un encuentro con la prensa este martes en Madrid.

Preguntado sobre cómo podría hacer la FIFA para mejorar un torneo que se está disputando por primera vez en Estados Unidos con los 32 mejores equipos del mundo (del 14 de junio al 13 de julio), Tebas respondió: “Eliminándolo”.

“Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más”, añadió el presidente.

Para Tebas, se trata de una cuestión de equilibrio financiero. “No hay más dinero en el mundo de los derechos audiovisuales. Lo que hay que hacer es mantener el ecosistema y eliminarlo. Hay que mantener la sostenibilidad del fútbol”, reiteró.

“No hay forma, ni por fechas ni por economía ni por mantener la sostenibilidad del fútbol”, insistió.

El torneo comenzó el pasado sábado, aunque Tebas aseguró que apenas lo ha seguido. “No lo estoy viendo. Ayer (lunes) vi un poco del Chelsea (contra Los Angeles FC) y me pareció un amistoso de verano, no vi intensidad en los 25 minutos que vi del encuentro”, criticó.

Tebas explicó también que la participación en el torneo de dos equipos españoles, Real Madrid y Atlético, condiciona el campeonato: si alguno de los dos llega a la final, ésta está prevista el 14 de julio, apenas un mes antes del inicio de la liga española.

“Por convenio colectivo, hay tres semanas de vacaciones (para los jugadores) y LaLiga lo va a cumplir. Vamos a ver qué pasa”, dijo un Tebas que admitió que los dos clubes madrileños han pedido un aplazamiento de los primeros partidos del campeonato, aunque la patronal aún no ha decidido.

“Que yo sepa, los equipos de la Premier que están jugando (el Mundial de Clubes) van a empezar el 14 de agosto; los de la Bundesliga también”, zanjó.