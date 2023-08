Pero tampoco es que se trate de una pelea del raquítico David contra un musculoso Goliat, porque LicoExpress incluso ya ha casado peleas jurídicas con J. Balvin, prácticamente no hay sector de la ciudad donde uno no se tope con alguna licorera de esa marca y hace presencia con sus locales también en otras ciudades del país.

De hecho, la negociación para figurar en el sitio estelar que tuvo en esta versión 23 de la Feria no fue la primera relación cercana con la administración de Daniel Quintero y su grupo político. En diciembre pasado, a petición del concejal del movimiento Independientes Carlos Mario Romero y Claudia Marcela Ramírez, del Centro Democrático, Food and Drinks, la empresa propietaria de la marca LicoExpress, recibió la Orden al Mérito Don Juan del Corral en nota de estilo por sus 25 años de existencia.

La empresa cuenta con 1.300 trabajadores directos y 300 indirectos si se cuentan los empleados de la firma de transportes que Gómez posee con su papá y su hermano y que le sirve para apoyar logísticamente la gigante operación de llevar licores a los 413 locales que posee en toda Medellín, así como en Cali, Villavicencio, Bogotá, Rionegro, Montería, Barranquilla y Cartagena. Pronto abrirá también en Cereté y Sahagún (Córdoba), lo mismo que cuatro locales en Barranquilla, en un paso más por cumplir sueño de ser la firma más grande del país en distribución de bebidas espirituosas, con 500 puntos de venta diseminados por el territorio nacional al final de este año.

Además, existe LicoExpress Panamá, a partir de la que buscarán el salto a la internacionalización.

“La marca está registrada a nivel mundial y hemos recibido ofertas de Centroamérica, México y Estados Unidos para vender franquicias, pero no nos interesa por el momento porque la marca hay que cuidarla demasiado”, añadió Gómez, quien sin embargo anunció que en seis u ocho meses abrirá establecimientos propios en el istmo y el país azteca.

A la par, a Food and Drinks le han nacido tentáculos sin fin. Por ejemplo, de acuerdo con documentos de Cámara de Comercio, posee una línea de bares y restaurantes con marcas como Divino Cielo, Terraza Tierra Dorada, La Parrilla Gaucha; las fondas Mi Suegra y La Vecindad en La 70; y las marcas de comidas rápidas Hot Dog Express, Bravato Burguer & Grill, y Tako Express. Igualmente, posee Apolo Inversiones y entró a la onda digital con el e-comerce Licoexpress. En total, Gómez reconoce 14 nominaciones bajo el paraguas de su emporio empresarial.

El año pasado esa faceta de acreditador de marcas lo hizo trenzarse en un pleito jurídico con J. Balvin, por la nominación Made In Medellín. Mientras que el primero pretendía registrarla como propia para restaurantes y servicios de alimentación, el artista argumentó que se trataba de un plagio de la expresión que él hizo popular con un video; si bien en una primera instancia la Superintendencia de Industria y Comercio no admitió el registro porque en su concepto carecía de la “fuerza distintiva suficiente para identificar los productos o servicios” que quería ofrecer, Gómez apeló y sigue pendiente de un fallo definitivo.

Encuentro con los grandes

Quienes conocen al comerciante, de 40 años de edad, relatan que el pasaporte hacia las grandes ligas del comercio lo obtuvo cuando montó bases en la Plaza Mayorista. Allá, donde todos se quitan el sombrero cuando ven a alguien con laboriosidad y capacidad de emprender y muchos lo califican a él como un “muchacho muy trabajador”. Es algo equivalente a que a uno lo elogien en Brasil o Argentina por jugar bien al fútbol.

Al llegar, hace alrededor de ocho años, se asoció con Fernando Sierra, un exportador de carne de gran influencia en el centro de abastos más importante de Antioquia y según muestran los libros contables, este no solo le aportó relacionamiento sino un músculo financiero, pues tomaron a Food and Drinks por mitades y automáticamente el capital suscrito en libros pasó de $200 millones a $6.000 millones. Entre Food and Drinks y las empresas que de manera particular posee Sierra ocupan una buena porción del bloque Naranja: en el primer piso queda un centro de distribución de LicoExpress, en el segundo es el restaurante mexicano Cuernavaca, en el tercero son las oficinas administrativas del grupo empresarial y en el noveno nivel acondicionaron el Sky Center, un centro de eventos para 4.000 personas en el que se han presentado artistas de la talla de Jessi Uribe, Andy Montañez o Charlie Aponte. “Este año ya tenemos más de 60 eventos cerrados”, dice Gómez.

El proyecto en ciernes lo denomina LicoExpress Pink, un montaje de cinco pisos en el parque Lleras, tipo gastro bar, cuyo diferencial será la decoración dominante de flores y una pasarela donde pondrán a desfilar a las modelos más famosas del país, al lado, por ejemplo, de jovencitas con síndrome de Down.

En la Mayorista, Gómez también se hizo amigo de Evelio Pérez, otro miembro de la junta de esa ciudadela, que ha sido concejal de Itagüí, de la línea del exalcalde y actual aspirante a repetir, León Mario Bedoya, quien a su vez es cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.