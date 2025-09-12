Dólar en casas de cambio de Medellín se consigue desde $3.930

En la última transacción de la semana, en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar se cotizó a $3.894,60 y el valor promedio de la jornada del viernes fue de $3.906,37. Este comportamiento coincidió con las declaraciones del gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien reconoció que las operaciones de la Estrategia de Manejo de Deuda de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda han tenido algún impacto en la revaluación que está presentando el peso colombiano.

En el evento Itaú MacroVisión, Villar explicó que el mayor impacto se deriva de la devaluación que ha tenido el dólar a nivel global, dando como ejemplo el caso del euro, que se ha apreciado 11,8% en lo corrido del año, mientras que el peso colombiano lo ha hecho hasta 11,5%. El jueves, el peso colombiano logró romper el piso de los $3.900 en la bolsa, en medio no solamente de una aceleración dada por las monetizaciones de Crédito Público, sino también acompañado por rupturas claves en las monedas de la región. Brasil, por ejemplo, rompiendo el nivel de 5,4 reales por dólar, y México, llegando a mínimos de mayo de 2024 que se suman a la tendencia positiva del peso colombiano. Analistas del Banco Itaú mencionaron que lo anterior ha estado acompañado por la tendencia bajista del dólar frente a las monedas de sus principales socios comerciales (DXY), en la medida en que las señales negativas del mercado laboral en Estados Unidos siguen sumando probabilidad de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (FED).

¿Pero es sostenible esta tendencia? “Todo dependerá de si hay mayor espacio para monetizaciones y si las condiciones en las monedas de la región permanecen benévolas, por ahora esperamos una tendencia lateral, sin embargo, la incidencia del Ministerio de Hacienda podría darle entonces espacio hasta los $3.850 como nivel psicológico inicial”, anotaron.

Precio del dólar en casas de cambio de Medellín

El viernes en la tarde, en casas de cambio del Valle de Aburrá como Unicambios se compraba la divisa norteamericana a $3.780 y se vendía a $3.930. En Surcambios se compraba a $3.790 y se vendía a $3.950. En Elite Cash se compraba el dólar a $3.810 y se vendía a $3.950. En Lleras Cambios se compraba a $3.770 y se vendía a $3.940. Money Max, en Unicentro, compraba dólares a $3.780 y los vendía a $3.930. Money House compraba a $3.800 y lo vendía a $3.950. El cambio en Divisas Xpress el dólar para compra estaba a $3.800 y para la venta a $3.940. Panacambios, por su parte, compraba a $3.790 y vendía a $3.970, y Home Cambios compraba a $3.810 y vendía a $3.930. Recientemente, Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, explicó que la moneda estadounidense enfrenta presiones por la política industrial de Donald Trump, el alto déficit fiscal y la expectativa de recortes de tasas. Recordó que el dólar cerró su peor primer semestre desde 1973, tras desvalorizarse cerca de un 11% a nivel global. “Este comportamiento se ha reflejado en monedas como el euro, que comenzó el año negociándose cerca de la paridad con el dólar y ha alcanzado niveles de 1,17”, añadió.

A juicio de Velandia, esta dinámica obedece a varios factores, pero en general todos se relacionan con las políticas y propuestas del presidente Donald Trump. La tendencia de debilidad del dólar comenzó prácticamente tras su toma de posesión. Las propuestas arancelarias orientadas a fomentar la manufactura han desempeñado un rol principal, ya que la postura del gobierno resultó mucho más dura de lo esperado, lo que moderó significativamente las expectativas de crecimiento del PIB de Estados Unidos. Por otra parte, algunos inversionistas han comenzado a cuestionar la fortaleza de las instituciones estadounidenses, considerando que el presidente ha firmado más de 168 órdenes ejecutivas (más que cualquier otro mandatario desde Franklin D. Roosevelt en 1933), en temas sensibles como seguridad, comercio, participación en organismos internacionales, política energética y migración. Asimismo, las preocupaciones fiscales han aumentado en medio de altos déficits y una deuda pública cercana al 100% del PIB. Esta situación se agravó tras la aprobación del paquete fiscal en el Congreso. “El equilibrio está lejos de ser claro ante un contexto tan incierto como el actual”, concluyó Velandia.

El oro, activo refugio

En un contexto de expectativa de recortes de tasas por parte de los bancos centrales, la debilidad del dólar y en un ambiente global cargado de incertidumbre, el oro figura como un activo con vientos a favor.