¿Ya hizo el trámite? Más de 3.000 personas en Rionegro quedarían fuera del Sisben si no actualizan información

La Alcaldía de Rionegro hizo un llamado urgente a su comunidad beneficiaria del Sisben , toda vez que más de 3.000 ciudadanos están en riesgo de perder su afiliación al régimen subsidiado de salud.



Según informó la administración, la salida de estas personas se podría dar por no contar con la clasificación vigente en el Sisbén bajo la metodología IV la cual se logra por medio de la actualización de la información.



Además, los migrantes venezolanos beneficiarios del sistema también podrían quedar por fuera, si no presentan ante la Secretaría de Salud el certificado de permanencia que exige la normatividad nacional.

Cabe destacar que el Gobierno Nacional estableció como requisito obligatorio que todos los afiliados al régimen subsidiado cuenten con su encuesta actualizada en el Sisbén o, en el caso de los

migrantes, con la documentación que respalde su estadía en el país.



“Quienes no cumplan con este proceso perderán el acceso a la atención en salud”, añadió la Alcaldía.