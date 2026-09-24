“Aprender con las pensiones de los colombianos es preocupante”: el duro reclamo al presidente de Colpensiones por su falta de preparación

El presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, tendrá que volver a explicar ante el Senado el presupuesto de la entidad para 2027, luego de una accidentada presentación en la Comisión Séptima que generó cuestionamientos de varios congresistas. Montoya llevaba dos días en el cargo cuando fue citado para explicar las cuentas de la administradora pública de pensiones. Sin embargo, los senadores le reclamaron que debía llegar preparado para responder directamente por las cifras y los principales retos de Colpensiones. Puede leer: A Colpensiones le faltan $4,2 billones para pagar pensiones por alza del mínimo: Contraloría “Es un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”, dijo Montoya.

Senadores cuestionaron la preparación del presidente de Colpensiones

Al comenzar su intervención, Montoya señaló que Sandra Camargo, gerente de Planeación de Colpensiones, sería la encargada de presentar los detalles de la información. El secretario de la Comisión Séptima, Gerardo Yepes, le recordó que, si el presidente no intervenía directamente, la sesión tendría que declararse informal para permitir la participación de funcionarios o invitados externos. Ante esa situación, la senadora Norma Hurtado pidió aplazar la sesión. Entérese: Reforma pensional cambia devolución de saldos: Asofondos explica qué pasará con los ahorros Montoya explicó que parte de la información estaba relacionada con lo que administra la entidad y no únicamente con su estructura institucional. Su intervención avanzó mientras intentaba precisar algunos de los datos incluidos en la presentación. El senador Orlando de la Hoz, del Pacto Histórico, reconoció que Montoya llevaba apenas dos días en el cargo, pero cuestionó que no llegara preparado para responder por el funcionamiento de Colpensiones. “Hemos sido solidarios en que usted lleva dos días en el cargo, pero eso no significa que usted no llegue con toda la preparación que merece el tema y deposite en una asesora la responsabilidad que a usted le corresponde explicar”, señaló. Lea más: ¿Se complicó fin de año para los pensionados? MinTrabajo dice que “no está la plata” para pagar pensiones de noviembre y diciembre El congresista agregó que quien ocupa la presidencia de Colpensiones debe tener conocimiento sobre asuntos relacionados con los ahorros y las pensiones de los colombianos. Por su parte, Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, también cuestionó la situación y pidió que Montoya y su equipo tuvieran una nueva oportunidad para explicar cómo se encuentra la entidad al cierre de 2026 y cuáles son sus perspectivas para 2027. “No es un tema personal, es exigir lo que se prometió. Lleva dos días en el cargo, por supuesto, todos podemos aprender, pero aprender con las pensiones de los colombianos me parece que es por lo menos preocupante”, afirmó. Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Forero también cuestionó públicamente la presentación de Montoya y señaló que los retos pensionales requieren funcionarios con conocimiento del sistema. Le interesa: El abogado Carlos René Montoya Muñoz fue designado como presidente de Colpensiones “Alarma la bochornosa presentación del presidente de Colpensiones en la Comisión VII. Por la moción de censura en plenaria la sesión se levantó, pero será citado de nuevo el miércoles. Los retos pensionales son enormes y requieren personas idóneas y conocedoras del sistema”, expresó Forero.

Colpensiones enfrenta el reto de implementar la reforma pensional

El episodio en el Senado ocurre mientras Colpensiones se prepara para asumir nuevas responsabilidades derivadas de la reforma pensional. La entidad solicitó a la Corte Constitucional aplazar hasta el 1 de abril de 2028 la entrada en vigencia de la reforma, cuyo inicio está previsto actualmente para el 1 de abril de 2027. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Colpensiones sostiene que necesita más tiempo para garantizar una transición operativa ordenada y segura y evitar riesgos en la implementación del nuevo modelo. Uno de los principales desafíos está en el aumento de la población que deberá administrar. Con la reforma, la base de cotizantes a cargo de Colpensiones en el pilar contributivo pasaría de alrededor de 3 millones a casi 10 millones de personas. La entidad también advirtió que dejaría de recibir cerca de $14 billones anuales provenientes del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), debido a la reorientación de esos recursos hacia el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc). Vea aquí: “El sistema pensional colombiano no es sostenible y la reforma lo empeora”: presidente de Protección Para 2027, además, el aporte proyectado de Colpensiones a la Nación asciende a $45,4 billones.

Presidente de Colpensiones volverá al Senado

Tras la sesión del 23 de septiembre, la Comisión Séptima del Senado volvió a citar a Montoya para que explique de nuevo el presupuesto de la entidad para 2027.

La nueva sesión quedó programada para el miércoles 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en el recinto de sesiones de la comisión, ubicado en el tercer piso del Edificio Nuevo del Congreso. El presidente de Colpensiones tendrá así una nueva oportunidad para presentar las cifras de la entidad y responder las preguntas de los congresistas sobre el presupuesto, la operación de la administradora y los retos que implica la implementación del nuevo sistema pensional.

Bloque de preguntas y respuestas