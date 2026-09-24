“Aprender con las pensiones de los colombianos es preocupante”: el duro reclamo al presidente de Colpensiones por su falta de preparación

El presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, tendrá que volver a explicar ante el Senado el presupuesto de la entidad para 2027, luego de una accidentada presentación en la Comisión Séptima que generó cuestionamientos de varios congresistas.
Montoya llevaba dos días en el cargo cuando fue citado para explicar las cuentas de la administradora pública de pensiones. Sin embargo, los senadores le reclamaron que debía llegar preparado para responder directamente por las cifras y los principales retos de Colpensiones.
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“Es un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”, dijo Montoya.