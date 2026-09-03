“El sistema pensional colombiano no es sostenible y la reforma lo empeora”: presidente de Protección

Con 8,5 millones de clientes y $230 billones en ahorro administrado, Protección llega a sus 35 años en medio de una de las mayores transformaciones del sistema pensional del país. En entrevista con EL COLOMBIANO, Juan David Correa, presidente de Protección, analiza los alcances de la reforma pensional, el régimen de transición, el futuro de los jóvenes, las inversiones de los fondos y las decisiones que, a su juicio, el país deberá discutir para garantizar pensiones sostenibles en el largo plazo.

Juan David Correa, presidente de Protección, fondo de pensiones y cesantías. FOTO: Cortesía.

Tras la experiencia de estos 35 años, ¿qué aprendieron en el manejo de los recursos?

“Estos 35 años son una evolución permanente. Protección nació para dar respuesta a la Ley 100, que abrió en el país el sistema privado de pensiones. Arrancamos como una compañía con cero recursos entregados para construir ese futuro. Hoy, tenemos 8,5 millones de clientes y $230 billones administrados. Eso puede ser 13% del PIB del país para dar una dimensión. Los resultados son consecuencia de tres pilares. El primero, la construcción de una cultura de orientación a acompañar a los clientes, cuáles son sus necesidades y cómo podemos acompañarlos. Hoy somos una plataforma de bienestar financiero que tiene el propósito de acompañar a todos nuestros clientes a construir esas metas de futuro, aquellos sueños que tenemos como ahorrar para cumplir un propósito”.

¿Eso qué valor genera?

“De cada $100 de un pensionado de Protección, $70 son rendimientos. El fruto es agregarle valor”. Entérese: Fondos de pensiones no ven proyectos en Colombia para invertir $125 billones que Gobierno los hará repatriar

Menciona el bienestar financiero, entonces, además de administrar pensión y cesantías, ¿qué otros productos agregaron a lo largo del tiempo?

“El portafolio tiene una oferta para manejar las inversiones. Hoy Protección hace parte de todo el sistema financiero, tiene aproximadamente el 9% del mercado de inversiones en Colombia, compite con comisionistas de bolsa, fiduciarias y bancos en ahorro e inversión. Hoy tenemos más de 120 alternativas de inversión que les permiten a los clientes tener exposición a activos locales e internacionales, inclusive el bitcoin, de acuerdo con su perfil de riesgo. También nuestra conversación con los clientes no es de producto, sino de asesoría. Es decir, poder lograr ese propósito. Eso no tiene que ver con la edad. Tú tienes un perfil de riesgo. La conversación se base en ¿cuáles son tus desafíos?, ¿qué quieres lograr? Y, con base en eso, definimos qué nivel de riesgo tienes y cuáles son tus sueños, y te conformamos un portafolio de inversión. Además, te ofrecemos la posibilidad de tener seguros, la posibilidad de acceder a productos fiduciarios, tener recursos invertidos en el exterior a través de plataformas offshore”.

¿Los colombianos son ahorradores o les cuesta?

“Nos cuesta mucho ahorrar. Tiene que entenderse no como un sacrificio, sino como un beneficio. La invitación importante es a no verlo como un sacrificio. Parte de la magia no es simplemente ahorrar todo lo que uno tiene; hay que disfrutar la vida. Entonces, hay que cambiar un poquito el modelo para tener un disfrute responsable. Que no sea un sacrificio, sino una visualización del futuro que me traigo al presente”.

En los últimos años, el ahorro pensional es de los temas de debate. ¿Qué es lo importante para esa conversación?

“Un sistema pensional en un país debe tener tres pilares de conversación para poder acompañar ese desafío del futuro de los colombianos. El primero es la cobertura, el segundo es la equidad y el tercero, la sostenibilidad. En esas tres dimensiones tenemos un desafío de reforma en Colombia. Incluso, la Ley 100 materializó un resultado positivo porque permitió que 20 millones de colombianos acumulen hoy $570 billones que están en las cuentas individuales de cada una de ellos, con la posibilidad de generar rentabilidad real superior al 7,5%. Eso permitió que el mercado colombiano se desarrolle, no solo en la financiación del Estado, sino también en la construcción de muchas obras del país que fueron desarrolladas con el ahorro de los colombianos. Muchas empresas desarrollan sus proyectos a través de su participación en el mercado de capitales pensado en el largo plazo. De tiempo atrás dijimos que una reforma pensional es una necesidad del país. No es una preocupación del gobierno anterior, sino de tiempo atrás, porque los grandes desafíos del mundo, como la demografía, la esperanza de vida, la natalidad hacen parte de la construcción de un sistema de futuro, han cambiado”.

En ese orden, ¿cuál es la realidad colombiana?

“Hoy, la esperanza de vida en Colombia es de 77 años y la tasa de natalidad es de 1,4 hijos por mujer. Eso se debe saber que hoy el sistema pensional que tenemos no es sostenible, porque se acabó el bono demográfico y porque vamos a vivir muchos más años de los que vivíamos antes. Hace años era de 60 o 65. Y para vivir más, ¿qué hay que hacer? Ahorrar más. El sistema que tenemos hoy, primero, no tiene la cobertura adecuada. La informalidad hace que, de cada 100 trabajadores del país, solo 35 posiblemente estén en el sistema pensional ahorrando. Si no resolvemos eso, tenemos buena parte de la población trabajadora informal por fuera. El segundo desafío grande es que el sistema tiene que ser sostenible fiscalmente. Hoy no lo es, pero con la reforma que está en curso y que fue aprobada, tampoco lo es, porque va a agravar el tema pensional. Así, el sistema debe tener cobertura, sostenible y equitativo que incorporen los cambios de natalidad y esperanza de vida”. En contexto: “Ahorro necesario para pensión de salario mínimo saltó de $350 a $550 millones”: presidente de Protección

Ahora bien, ¿qué piensa de la discusión de la reforma pensional?, ya que hace dos semanas la Corte tomó una decisión

“La Corte Constitucional le dio un avance a la reforma que fue devuelta al Congreso. Estuvo en la Corte un año y medio pendiente de esa decisión. Lo que hizo decir: ‘Hay reforma porque entendemos que la mayoría de los vicios de forma fueron resueltos’. Y le dio aceptación a la mayoría del articulado y devolvió unos para que el Congreso, en los próximos días, resuelva esas discusiones que no se dieron, para que luego vuelva a la Corte esa discusión. Entonces, hay una reforma a la que la Corte le dio luz verde, que hoy parece ser una realidad y que va a entrar en vigencia el 1 de abril de 2027”.

¿Qué aportaron a esa discusión?

“Lo primero, una vocería amplia e insistente para que se resolvieran los problemas de fondo que te mencioné. No se resolvieron en su mayoría, desafortunadamente. Segundo, la implementación de la reforma, lo que nos obliga a hacer ahora, de cara a lo que definió la Corte, es estar listos para cumplir la ley. Una siguiente vía de aproximación es la pedagogía, ¿de qué se trata esta reforma?, ¿cómo los afecta? y ¿qué decisiones pueden y deben tomar? Además, desarrollamos herramientas como el Navegador Pensional, que, con inteligencia artificial, le permite a cualquier cliente establecer de manera directa cuál es su posición de cara a lo que menciona la ley. Todo esto generó conciencia que hay que ahorrar más, que ese ahorro voluntario es necesario”. Lea aquí: De la reforma no sale la plata para pagar bono de los adultos mayores: Juan David Correa

Plantea que Colombia debe sentarse a discutir una reforma como país, no dependiendo del gobierno de turno, como una política de Estado, ¿es así?

“Totalmente de acuerdo. Es más, si bien hay una reforma que está aprobada y en curso, nuestra responsabilidad como país es que esa conversación tiene que seguir vigente. Tenemos que incorporar la conversación sobre el aumento de la edad de pensión. Es una discusión que este país ha dejado de lado, pero que es absolutamente necesaria. No podemos ser ajenos a eso. Tenemos que seguir impulsando sistemas que estén basados en el ahorro. Los sistemas de reparto, como el de Colpensiones, no son sostenibles porque, para hacerlo, necesitan muchos jóvenes, siete u ocho jóvenes aportando para poder pagar la pensión de una persona. Hoy no tenemos una pirámide poblacional como la que teníamos años atrás, donde la mayoría de la población eran jóvenes y en la parte de arriba estaban los adultos mayores. Si tú miras la pirámide poblacional de Colombia, ya no es una pirámide. Se parece casi a un rectángulo. Además, los porcentajes de contribución posiblemente no son suficientes para poder construir el capital necesario para toda la esperanza de vida que tenemos”.

Además de aumentar la edad de pensión y revisar la base de cotización, ¿qué otros elementos debe tener ese sistema?

“Un elemento importante es la formalidad. ¿Cómo hacemos para que, apoyados en una posible reforma laboral, las empresas tengan una motivación para generar más empleo? Porque, en la medida en que eso suceda, más personas harán parte del sistema de seguridad social, lograr que la mayoría de las empresas, que son medianas y pequeñas empresas, tengan la capacidad de sacar personas de la informalidad. Otro elemento es el ahorro voluntario, sin ese ahorro adicional será imposible alcanzar esos propósitos. Nosotros tenemos ‘Más Protección’, que busca complementar de manera voluntaria esa pensión. Al final del día, ese ahorro voluntario se suma al capital acumulado”.

¿Qué piensa de la contrarreforma pensional que está liderando el Centro Democrático?

“Consideramos que la discusión pensional debe concentrarse en un propósito común: construir un sistema que permita a más colombianos tener bienestar y protección económica durante su vejez. Respetamos las iniciativas que se presentan dentro de la institucionalidad y creemos que cualquier propuesta de ajuste al sistema debe ser analizada con rigor técnico y con una mirada de largo plazo. Hoy existe una hoja de ruta más clara frente a la reforma pensional aprobada y nuestra prioridad es contribuir a una implementación responsable, rigurosa y centrada en las personas, acompañando a trabajadores, ahorradores y empresas durante esta transición”.

El día que se conoció el fallo de la Corte, unos amigos me hicieron una pregunta que le hago. ¿Alcanzarán a pensionarse?

“Te lo respondería en varias dimensiones. La primero es que sí se van a pensionar, siempre y cuando tengan una conciencia y una disciplina de ahorro. Pero el desafío es mayor. ¿Por qué? Porque van a vivir más años. Y tendrán que estar vinculados formalmente al sistema, con el apoyo del empleador que los acompaña en ese aporte, más un ahorro voluntario. Lo resuelve también tu conciencia y tu mirada sobre cómo quieres construir tu bienestar financiero y tu libertad financiera en el futuro. Además, la reforma pensional tiene que seguir avanzando, nuevamente, en cobertura para poder generar mayor formalidad y tiene que ser capaz de estructurar un sistema que esté muy enfocado en el ahorro. Un sistema donde ese ahorro genere valor. Por ejemplo, hoy, a nuestros 8,5 millones de clientes, con corte a julio, les abonamos aproximadamente $13 billones en rendimientos en lo corrido de este año. De manera paralela, que el Estado dé subsidios sobre esa pensión a los colombianos de salarios bajos que realmente los necesitan”. Le puede interesar: Gobierno de De la Espriella alista derogatoria de decreto que obligaba a fondos privados a invertir más en Colombia

En esta discusión, se reiteró la sostenibilidad. En medio de la crítica situación fiscal del país, ¿qué se debe hacer para que el modelo sea sostenible?

“Tenemos que hacer una transformación. Para que sea sostenible, debe ser un modelo donde el pilar fundamental sea el ahorro, para que compañías como Protección y las demás del mercado generen los rendimientos necesarios para construir ese valor. Segundo, que el Estado subsidie la construcción de, al menos, una pensión de salario mínimo para la mayoría de los colombianos, pero de una manera justa, simétrica y enfocada. Quiero hacer énfasis en la palabra enfocada, porque realmente buena parte del esfuerzo del Estado debe ser acompañar a los colombianos que no alcancen ese nivel mínimo de pensión de salario mínimo que tenemos en el país. El Estado no debería entregar el mismo subsidio a quienes sí logran alcanzar esa pensión, sino entregar un subsidio para cubrir el faltante de las personas que no lo logren. Un sistema enfocado en el ahorro, donde su capacidad de generación de valor esté apoyada en un pilar de ahorro y no en un pilar de reparto, con un acompañamiento de subsidio a las personas vulnerables de la sociedad y a quienes necesiten completar, al menos, una pensión mínima. Es una conversación técnica que tiene que llevar a una construcción de política de Estado de largo plazo”.

Con el aumento del mínimo en los últimos años, ¿qué riesgos se presentan cada vez se eleva más ese piso para acceder a una pensión?

“Lo primero es que ojalá el propósito de un país sea que los colombianos tengan el mejor ingreso posible y no se deteriore el nivel de empleo. Pero, los crecimientos salariales deben estar asociados a la inflación y a la capacidad productiva del país. Todo lo que esté por encima de esos parámetros genera un desbalance en generación de empleo. ¿Qué hace que un incremento por fuera de esos parámetros suceda? Que será más difícil que las personas alcancen esa mesada de salario mínimo y, además, que exista una preocupación por parte de los generadores de empleo para crear más puestos de trabajo y lograr que más personas sean formales”.

¿Qué impacto tendría la eventual derogación de las restricciones para que los fondos de inviertan en el exterior?

“Lo importante es que la dinámica de estos 35 años ha sido la evolución de la posibilidad de tener un portafolio diversificado. De los aproximadamente $230 billones que administramos en Protección, cerca del 38% está invertido en el exterior. Si hay restricciones para la conformación y diversificación del portafolio, se limita una necesidad técnica fundamental. Buena parte de la generación de rendimientos de nuestros últimos 35 años corresponde a la capacidad de diversificar el portafolio. Si eso no hubiera sido posible, definitivamente tampoco habría sido posible acompañar al Estado en la financiación de su deuda. Buena parte de los recursos de los fondos acompañan los títulos y el endeudamiento del Gobierno. Ese decreto lo consideramos inconveniente porque iba en contra de la naturaleza técnica de la administración y la diversificación de un portafolio. Esperamos y vemos con buenos ojos que el Gobierno tome esa decisión, porque permitiría que tengamos la capacidad de diversificarlo. Además, buena parte de los proyectos de infraestructura se financian con recursos que hacen parte del sistema de pensiones . Eso permite que esos proyectos se desarrollen y contribuyan, en los últimos años, a un crecimiento de medio punto porcentual de la economía asociado a esa capacidad de inversión. Eso es un círculo virtuoso”.

¿Qué deben tener en cuenta los colombianos sobre el régimen de transición de la reforma?

“Es importante hacer pedagogía. Mientras la reforma pensional surtió todo este proceso de decisión, dejó abiertos dos espacios para que los colombianos tomaran decisiones, y ambos ya terminaron, la selección del Accai y la ventana de oportunidad. Uno de ellos terminó en enero del año pasado, aproximadamente, y el otro terminó el 16 de julio. La siguiente decisión, que está en curso y que corresponde a la nueva fecha, es quién va a estar en transición y quién no. ¿Qué quiere decir estar en transición? Las personas que quedan en transición continuarán en el sistema actual, con las reglas actuales de la Ley 100. Para ellas no cambiará nada. La reforma definió que las personas que están en transición son los hombres que tienen 900 semanas cotizadas, es decir, aproximadamente 18 años, y las mujeres que tienen 750 semanas cotizadas, equivalentes a 15 años de cotización. Como la fecha sigue corriendo, las personas continúan acumulando semanas hasta el 1 de abril de 2027. Es decir, si la reforma entra en vigencia ese día, los hombres que tengan 900 semanas o más y las mujeres que tengan 750 semanas o más harán parte del sistema pensional actual. Quienes no alcancen entrarán a ser parte de las nuevas definiciones de la reforma”. Siga leyendo: Abecé de la reforma pensional: esto fue lo que avaló la Corte y lo que quedó pendiente

¿Por qué Colpensiones tiene más pensionados, pero menos personas cotizando, mientras que los fondos concentran más cotizantes y menos pensionados?

“Primero, la respuesta es cronológica. El sistema privado empezó hace 35 años, mientras que el sistema de Colpensiones existe desde hace mucho más tiempo. Por eso, el sistema público maduró mucho más rápido que el sistema privado en términos del número de pensionados. Otra razón importante es que escuchamos la pregunta sobre qué sistema conviene más. En el sistema actual, al 95% de los colombianos les conviene más un fondo privado, porque se pueden jubilar tres años antes que si están en el sistema público. A una pequeña parte de la población le conviene más el sistema público actual, no el nuevo. ¿Por qué? Porque existen subsidios muy altos y desenfocados hacia las personas que tienen mayores recursos. Entonces, hay una inequidad muy grande en el sistema actual, y ese es un tema que la reforma aborda y que es adecuado corregir. Si yo le pongo un subsidio a un sistema, es simplemente plata del Estado, mientras que en otro se construye ahorro de cara al futuro. Obviamente, hay un subsidio que hace que los dos sistemas no sean comparables”.

¿Qué medidas tomó Protección para acompañar a sus clientes afectados por el terremoto?

“Lanzamos nuestra estrategia, que se llama ‘Protección Contigo’. Primero, establecer la atención preferencial. Todos los canales tienen prioridad para las personas afectadas. Segundo, restablecimos todas las posibilidades de atención. Tuvimos afectaciones en oficinas en Pereira y Cali. Pero hoy ese servicio está completamente restablecido. Lo último, consiste en que, durante estos tres meses, vamos a hacer realidad aquello para lo que uno ahorra. Uno de nuestros productos son las cesantías, y precisamente están diseñadas para utilizarlas en aquellos momentos en los que se necesitan, como la vivienda o cuando una persona pierde su empleo. Por eso, las personas afectadas que retiren sus cesantías estarán exoneradas del cobro de la comisión durante estos tres meses, como una medida de acompañamiento”.