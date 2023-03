Petro omite responsabilidad política y se desliga de su hijo

Las declaraciones las dio durante una entrevista con el medio de comunicación Cambio, en la que aseguró: “Él (Nicolás Petro) se crió en Córdoba. Estudió allá. Hizo su universidad. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir. No lo crié, esa es la realidad”.

Petro, acorralado en su séptimo mes de Gobierno por los líos de Nicolás, tomó distancia de su investigado descendiente asegurando que él no lo crió y que solo se reencontraron como familia cuando el actual diputado del Atlántico por la Colombia Humana ya estaba adulto y ejerciendo su carrera política.

Vásquez, ahora exesposa de Nicolás Petro, es quien destapó el escándalo contra el diputado, quien es investigado por la Fiscalía por presuntamente recibir $1.000 millones de exnarcos para la financiación de la campaña de su padre en 2022. Ese dinero, sin embargo, no llegó a las arcas del Pacto Histórico sino que él se lo habría quedado para comprar un lujoso apartamento en la capital atlanticense.

El presidente sostiene que, antes del escándalo, le preguntó a su hijo por el tema. “Pero yo hablé con Nicolás sobre los rumores, me negó todo, ya estaba separado y después hablé con Day (Vásquez), que no me contó todo lo que ha aparecido en la prensa, pero es más o menos en esa línea”, afirmó.

Antes de que la polémica saliera a la luz pública, el primer mandatario habría advertido en un consejo de ministros que no podía haber ningún tipo de relacionamiento de los funcionarios de la Casa de Nariño con el diputado. Él también cuenta que le pidió a Nicolás que se fuera del país, pero que el primogénito decidió quedarse en Colombia.

Petro sostiene que, de sus seis hijos, él es el único que había mostrado vocación política y reiteró que su futuro está en manos del ente acusador. “Institucionalmente es a la Fiscalía a la que le corresponde y tiene todas las garantías de que no va a haber ninguna presión ni nada por el estilo desde el Gobierno en relación a este tipo de procesos”, aseguró.