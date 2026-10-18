Procuraduría investiga contrato de $36.300 millones para dotar de comunicaciones a 18 aeropuertos del país

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) por presuntas irregularidades en un contrato que supera los $36.300 millones y que buscaba adquirir, instalar y poner en funcionamiento sistemas de comunicaciones de voz en 18 aeropuertos del país.
La decisión, conocida este domingo 18 de octubre de 2026, busca establecer si hubo deficiencias en la ejecución del contrato y falta de gestión para autorizar los desplazamientos al exterior del personal encargado de supervisar las pruebas técnicas de los equipos en las instalaciones del fabricante extranjero.
Los funcionarios investigados son José Henry Pinto Rodríguez, exdirector general de Aerocivil en 2025; Luis Alfonso Martínez Chimenty, quien ocupó ese cargo entre 2025 y 2026, y Carlos Uriel Barragán Mina, entonces secretario de Servicios a la Navegación Aérea, entre 2023 y 2026.