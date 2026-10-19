Un “hijo de Tirofijo” estaría detrás del asesinato de Miguel Uribe, aseguró María Claudia Tarazona

María Claudia Tarazona habló sobre la investigación del magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay y sostuvo que en ese complot estuvo involucrado un hijo de alias Manuel Marulanda o Tirofijo y señaló al partido Comunes.
La esposa del asesinado líder político reafirmó en entrevista con El Tiempo la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia en la ejecución del crimen. “Consiguieron el dinero, lo trajeron de Venezuela, contrataron a las personas...”, dijo Tarazona, agregando que la investigación de la Fiscalía apunta a que este grupo ilegal es el “autor material”.
María Claudia afirmó ante el medio mencionado que la orden y los recursos provinieron de los cabecillas alias Iván Márquez y alias Zarco Aldinever, además de que dichos fondos ingresados desde Venezuela fueron entregados a alias El Viejo, quien fue el encargado de articular la estructura criminal en Bogotá.