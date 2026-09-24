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¿Quién es Julián Oro Duro? Se conocen detalles de su estado de salud y del asesinato de su esposa en su vivienda

El asesinato de Zeneida Castillo, esposa del artista, tiene conmocionada a República Dominicana. Por su parte, Julián también fue agredido y se encuentra hospitalizado.

  • Gilberto Julián Sarante Perdomo, más conocido como Julián Oro Duro, es un reconocido cantante de merengue dominicano. FOTO: Tomada de @julianoroduro_oficial en Instagram.
    Gilberto Julián Sarante Perdomo, más conocido como Julián Oro Duro, es un reconocido cantante de merengue dominicano. FOTO: Tomada de @julianoroduro_oficial en Instagram.
El Colombiano
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hace 39 minutos
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El caso del merenguero dominicano Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, tiene conmocionadas las redes sociales. El artista y su pareja fueron gravemente agredidos en su vivienda ubicada en Santo Domingo Este, República Dominicana.

Mientras que Castillo falleció por el ataque, el cantante de 58 años permanece hospitalizado. Hasta ahora, cuatro personas fueron detenidas y, según las autoridades, los señalados tendrían vínculos laborales o de confianza con el artista y su familia.

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Zeneida perdió la vida durante el ataque ocurrido en la madrugada del lunes 21 de septiembre. Su esposo también fue agredido cuando regresaba a su casa y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital General de la Plaza de la Salud, donde recibe atención médica.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, varias personas ingresaron a la residencia ubicada en un sector llamado Brisa Oriental VI. Al parecer, la mujer habría sido atacada antes de que su esposo llegara a la vivienda.

Un informe médico-legal inicial, citado por medios dominicanos, señala que sufrió un trauma craneofacial y una herida cortopunzante en el lado izquierdo del cuello. Las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación.

En un primer momento, el caso fue tratado como un posible robo. Cuando Julián Oro Duro llegó a su vivienda, se encontró con dos hombres que lo golpearon y posteriormente le robaron dinero en efectivo, joyas y un teléfono celular, de acuerdo con la policía de ese país.

Sin embargo, la investigación tomó otra dirección después de que las autoridades identificaran a varias personas que tenían vínculos con el artista y su círculo cercano.

Entre los detenidos están Phillips Michael Tejeda Vásquez, Juan Carlos Hernández García, conocido como “Peña”; Kevin Dariel Germán Troncoso, alias “Yandel”, y Lawrence Mark Liranzo Marcos, conocido como “Chiquito”, de 18 años.

De acuerdo con la investigación, Tejeda Vásquez habría trabajado en propiedades de Julián Oro Duro y también lo habría acompañado en algunos de sus compromisos artísticos. Además se cree que Zeneida tuvo contacto con algunos de los señalados antes del crimen.

Los presuntos responsables se habrían reunido un día antes del ataque para coordinar el ataque. Dos de ellos ingresaron a la vivienda aprovechando que los conocía la familia del cantante, relación que también les sirvió para ubicar las pertenencias de valor que estaban en la vivienda.

Entre las evidencias recuperadas están las llaves de un vehículo y varias prendas de vestir. La investigación continúa para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar la responsabilidad de las personas detenidas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Julián Oro Duro y a qué se dedica?
Julián Oro Duro es el nombre artístico de Gilberto Julián Sarante Perdomo, un cantante dominicano de merengue de 58 años. El artista resultó herido durante el ataque ocurrido en su vivienda, en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo.
¿Quiénes fueron detenidos por el asesinato de la esposa de Julián Oro Duro?
Cuatro personas fueron detenidas en el marco de la investigación: Phillips Michael Tejeda Vásquez, Juan Carlos Hernández García, Kevin Dariel Germán Troncoso y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias ‘Chiquito’. Según la información preliminar de la Policía, algunos tendrían vínculos laborales o de confianza con el cantante y su familia.
¿Cómo ocurrió el ataque contra Julián Oro Duro y su esposa?
Según la reconstrucción preliminar de las autoridades, ‘Chiquito’ y ‘Yandel’ habrían ingresado a la vivienda de la pareja durante la tarde del domingo y permanecido allí hasta la madrugada del lunes. Zeneida fue asesinada dentro de la casa y, cuando Julián Oro Duro regresó, fue golpeado en la cabeza y posteriormente trasladado a un centro médico. La investigación continúa para establecer con precisión lo ocurrido y la responsabilidad de los detenidos.
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