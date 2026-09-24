¿Quién es Julián Oro Duro? Se conocen detalles de su estado de salud y del asesinato de su esposa en su vivienda

El caso del merenguero dominicano Julián Oro Duro y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, tiene conmocionadas las redes sociales. El artista y su pareja fueron gravemente agredidos en su vivienda ubicada en Santo Domingo Este, República Dominicana.

Mientras que Castillo falleció por el ataque, el cantante de 58 años permanece hospitalizado. Hasta ahora, cuatro personas fueron detenidas y, según las autoridades, los señalados tendrían vínculos laborales o de confianza con el artista y su familia.

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Zeneida perdió la vida durante el ataque ocurrido en la madrugada del lunes 21 de septiembre. Su esposo también fue agredido cuando regresaba a su casa y posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital General de la Plaza de la Salud, donde recibe atención médica.

Según la información preliminar entregada por las autoridades, varias personas ingresaron a la residencia ubicada en un sector llamado Brisa Oriental VI. Al parecer, la mujer habría sido atacada antes de que su esposo llegara a la vivienda.

Un informe médico-legal inicial, citado por medios dominicanos, señala que sufrió un trauma craneofacial y una herida cortopunzante en el lado izquierdo del cuello. Las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación.