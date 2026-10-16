Renunció funcionario de la Agencia Nacional de Tierras tras video cocinando un armadillo

Yordy Medina Noriega dejó su cargo como asesor de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), luego de la polémica que desató un video en el que aparece preparando un armadillo, también conocido como cachicamo. La Procuraduría General de la Nación adelanta actuaciones disciplinarias preliminares para establecer las circunstancias del caso. La renuncia fue aceptada el jueves 15 de octubre por Lina María Garrido, directora de la ANT, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Según la resolución que formalizó su salida, Medina presentó la dimisión de manera libre y voluntaria, y esta tendrá efecto desde el viernes 16 de octubre de 2026. El funcionario había asumido como asesor del despacho de la directora el 1 de septiembre, después de ser nombrado el 26 de agosto. De esta manera, permaneció 45 días en el cargo. La resolución también le ordenó entregar los asuntos que estaban bajo su responsabilidad.

La controversia comenzó el miércoles 14 de octubre, cuando empezó a circular en redes sociales un video en el que Medina Noriega aparece revolviendo una olla mientras se refiere al animal como “cachicamo”, una denominación utilizada en los Llanos Orientales. Conozca: Hallan cachorros amarrados y entre heces en criadero de Guatapé: rescataron perros y gallos “Hoy tenemos un cachicamo acá en Bogotá”, dice el funcionario en la grabación, que generó cuestionamientos sobre la tenencia y el posible consumo de fauna silvestre. Tras la difusión de las imágenes, la Procuraduría abrió una actuación disciplinaria en etapa inicial. El organismo señaló que el armadillo hace parte de la fauna silvestre protegida y que su tenencia y consumo podrían vulnerar las normas de conservación.

Resolución sobre la salida del funcionario de la Agencia Nacional de Tierras, Yordy Medina Noriega.

Como parte de las verificaciones, la entidad solicitó a la ANT que, en un plazo de cinco días, remitiera la certificación laboral de Medina, con información sobre su salario durante 2026 y las fechas de nombramiento, posesión y renuncia. También ordenó al grupo de Informática Forense identificar y preservar el video que originó el caso. Además, pidió al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) determinar si la especie está protegida y si su consumo está permitido en Bogotá. Por ahora, la actuación se encuentra en una etapa preliminar y no contempla sanciones definidas.

Congresistas y organizaciones pidieron investigar el caso

La difusión del video también provocó reacciones de organizaciones defensoras de los animales y de integrantes del Congreso. La Plataforma Alto, dedicada a la protección y defensa animal, había solicitado que se investigara lo ocurrido. Tras conocerse la renuncia, la organización agradeció las denuncias que, según señaló, contribuyen a visibilizar la situación de las especies silvestres afectadas por la caza y la destrucción de sus hábitats. La senadora de la Alianza Verde Andrea Padilla también difundió el caso y pidió investigar al entonces asesor. La congresista sostuvo que los hechos podrían constituir el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales y solicitó a la Fiscalía y a la ANT tomar medidas frente al funcionario.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández informó que presentó denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría, además de solicitar el retiro de Medina del cargo. Laura Cristina Ahumada, también integrante de esa colectividad, cuestionó las implicaciones del caso para la protección de la fauna silvestre. Hernández señaló que la conducta podría involucrar varios delitos, entre ellos tráfico de animales silvestres, maltrato animal y aprovechamiento ilícito de recursos naturales. La renuncia de Medina se produjo en medio de estos cuestionamientos, mientras las autoridades competentes avanzan en las verificaciones para determinar las circunstancias de lo ocurrido y establecer si hubo infracciones a la normativa ambiental o disciplinaria.

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