Esta era la banda que le robaba combustible a Ecopetrol para financiar al Clan del Golfo y a la cocaína en Antioquia

Después de la denuncia del presidente Abelardo De La Espriella sobre el robo de hidrocarburos a Ecopetrol —presuntamente destinados también a la producción de cocaína—, la Policía Nacional ejecutó su primer gran golpe contra este delito: la Operación Freya, desarrollada por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental contra una estructura criminal dedicada al apoderamiento ilícito de combustibles en el poliducto Sebastopol-Medellín.

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal de la Dirección de Carabineros realizaron 10 diligencias de registro y allanamiento en Medellín y en los municipios de Bello, San Luis y San Roque.

Como resultado, se logró la captura por orden judicial de 10 personas, señaladas de los delitos de apoderamiento de hidrocarburos, receptación de hidrocarburos, concierto para delinquir y daño a la infraestructura energética y petrolera del país.

Durante los procedimientos también fueron incautados cinco teléfonos celulares, que serán analizados dentro del proceso investigativo.

Entérese: La buscaba Interpol por trata de personas y cayó en controles del aeropuerto José María Córdova

El teniente coronel Mario Andrés Díaz Durán, jefe de Control al Apoderamiento de Hidrocarburos de la Policía Nacional, explicó que las investigaciones evidenciaron que la estructura acondicionaba los puntos de extracción en lugares de difícil acceso sobre el poliducto. Allí, ocultaban las válvulas clandestinas mediante técnicas de camuflaje que dificultaban las labores de inspección y detección de las autoridades.

“Con estos resultados afectamos una estructura criminal que durante dos años se lucró del hurto de hidrocarburos, ocasionando pérdidas superiores a los 8.000 millones de pesos a la infraestructura de Ecopetrol”, señaló el oficial.

El poliducto Sebastopol-Medellín, sobre el que operaba la organización, es una tubería de Ecopetrol que transporta combustibles desde la inspección de Sebastopol —en el municipio de Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño— hasta la ciudad de Medellín.