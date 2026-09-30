Sporting de Lisboa hizo pedido especial a Néstor Lorenzo por Luis Suárez para los amistosos de Colombia, ¿saldrá de concentración?

En lo que va de esta temporada en el fútbol europeo, el futbolista samario Luis Javier Suárez ha jugado 531 minutos con el Sporting de Lisboa de Portugal. El delantero colombiano suma siete anotaciones y una asistencia en los ocho partidos que ha jugado con su club, que compite tanto en la liga local, como en la Champions.
Suárez, además, sumó 65 minutos en el amistoso entre la Selección Colombia y México que se disputó el sábado pasado en Estados Unidos –terminó 1-1 con anotación suya–. Así las cosas, en los casi dos meses que ya se han disputado de esta campaña en el balompié internacional, Luis Javier acumula 596 minutos en cancha, que equivaldrían a casi siete juegos finalizados.