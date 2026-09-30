En Santa Fe de Antioquia también se come bueno: llega el Candela Festival

Santa Fe de Antioquia es conocida por sus calles empedradas, su calor y su historia colonial. Pero la Ciudad Madre también tiene una cocina que vale el viaje, y eso es lo que quiere mostrar el Candela Festival, que desde este miércoles 30 de septiembre y hasta el domingo 4 de octubre celebra su quinta edición. Las cuatro ediciones anteriores se hicieron en Santa Fe de Antioquia. Este año, por primera vez, se suman San Jerónimo y Sopetrán, que durante cinco días se unirán alrededor de la gastronomía, la cultura, la música y el turismo del occidente antioqueño.

Un homenaje a los sabores de la región

El Candela Festival nació en 2022 con la idea de mostrar que Santa Fe de Antioquia tiene una amplia tradición gastronómica, más allá de los dulces de tamarindo que se llevan los turistas de regreso a casa. Lo organiza la Corporación de Turismo del Occidente de Antioquia, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, las secretarías de desarrollo económico de los municipios y otras instituciones del territorio. Las protagonistas son las matronas, mujeres que han llevado por generaciones la identidad gastronómica de la región. Entre ellas están María Isabel, de Tamales Doña Mira, y Mary Luz, con sus dulces de tamarindo, en Santa Fe de Antioquia; Luz Dary Montoya, con la cagona jeronimita, en San Jerónimo; y Omaira, con sus panelitas de coco y limón hechas en leña, en Sopetrán. Lea también: Comiendo por Colombia: en los hermosos territorios nacionales

Vote por su restaurante favorito

Durante los cinco días se lleva a cabo el Concurso de Experiencias Gastronómicas, en el que participan restaurantes, cafés y bares de los tres municipios en tres categorías: restaurantes; cafés, cacao y reposterías; y bares y pubs. El público puede votar por su favorito en descubreoccidente.com/candela-festival, con un voto por categoría por persona, hasta el domingo 4 de octubre a las 10:00 p.m.

Lo que no se puede perder

Miércoles 30. A las 7:00 p.m. es la inauguración en la Plazuela de Santa Bárbara, con un conversatorio sobre el cerdo en la gastronomía antioqueña. Jueves 1. A las 6:00 p.m., en el Parque Zamarra, se presenta la antología del XXIII Encuentro de Poetas de Comfenalco. La noche cierra a las 9:00 p.m. con un show de coctelería y karaoke en La Comedia. Viernes 2. De 10:00 a.m. a 3:00 p.m., la Plaza Mayor recibe el Mercado Gastronómico, con las matronas y emprendimientos de la región. A las 5:00 p.m., en el Museo Juan del Corral, Francisco “Pacho Mazorco” Yepes, el Rey de la Candela, habla de los saberes del maíz y la panela. Sábado 3. Hay mercados campesinos en los parques principales de San Jerónimo y Sopetrán. En Santa Fe de Antioquia, de 3:30 a 5:30 p.m., Meli Ospina dirige en Casa Comfama el taller “Humo, pilón y tamarindo”. En la noche, la Plaza Mayor se llena de música, con Frukito y su banda a las 10:00 p.m. y Arelis Henao, de “Yo me llamo”, a las 11:30 p. m. Domingo 4. El festival se despide con el Mercadillo Gastronómico en la Plaza Mayor y, a las 4:00 p.m., con las cantaoras de bullerengue en la carrera 10.

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