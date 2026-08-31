Junior acelera por su nuevo técnico: Viera no está cerrado, Bava se aleja y Gamero toma fuerza

En medio de las conversaciones han aparecido varios nombres. Uno de ellos es el de Sebastián Viera, ídolo y referente histórico del conjunto barranquillero, pero hasta el momento no existe un acuerdo para que asuma como entrenador del equipo.

Junior de Barranquilla trabaja contrarreloj para encontrar al reemplazo de Alfredo Arias. La salida del entrenador obligó a la dirigencia a acelerar la búsqueda de un nuevo comandante, con la intención de cerrar el acuerdo lo antes posible y evitar que el equipo afronte más partidos sin tener definido su proyecto deportivo.

Otro candidato que gusta mucho en la dirigencia es Jorge Bava. El uruguayo aparece como una alternativa que convence por su perfil y experiencia, pero tiene un inconveniente importante: sus pretensiones económicas se encuentran por encima del presupuesto que Junior tiene destinado para su nuevo técnico. Esto ha hecho que su llegada pierda fuerza.

Ante este escenario, un nombre que comenzó a ganar terreno es el de Alberto Gamero. El experimentado entrenador colombiano aparece ahora como una de las posibilidades más fuertes para ocupar el banquillo del cuadro tiburón y su experiencia en el fútbol nacional juega a su favor.

Gamero conoce ampliamente la Liga BetPlay y ha dirigido a varios de los clubes más importantes del país. Su recorrido, capacidad para manejar grupos y conocimiento de la competencia lo convierten en una opción que Junior analiza con mayor atención mientras intenta resolver la sucesión de Arias.

Pinto también apareció en la lista

Antes de que Gamero tomara fuerza, otro entrenador experimentado fue relacionado con el Junior. Se trata de Jorge Luis Pinto, quien a sus 73 años fue mencionado como uno de los posibles sucesores de Alfredo Arias.

Sin embargo, el propio entrenador santandereano se encargó de aclarar que, hasta ese momento, nadie del Junior se había comunicado con él. Incluso reconoció su sorpresa por haber sido relacionado con el banquillo del conjunto barranquillero.

En diálogo con AS Colombia, Pinto negó cualquier acercamiento con la institución rojiblanca y pidió esperar antes de dar por hecho cualquier posibilidad.

“No, no han suposiciones que no caben. Este hombre (Arias) ha hecho un buen trabajo. No he tenido conversación de ninguna manera”, manifestó el entrenador.

Cuando los panelistas le aclararon que Arias ya no continuaría como técnico del Junior, Pinto mantuvo la cautela y evitó alimentar los rumores sobre una posible llegada.

“Hay que esperar. Las cosas en el fútbol llegan en su momento, pero me parece que el momento de Junior no es fácil ahorita, por la competencia oficial que tiene. Me sorprende la pregunta que me hacen”, respondió.

Así, mientras Pinto quedó momentáneamente descartado por la falta de contactos y Bava aparece condicionado por el aspecto económico, Gamero comienza a tomar fuerza como una de las principales alternativas. Viera, por su parte, todavía no tiene un acuerdo.