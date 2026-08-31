Junior acelera por su nuevo técnico: Viera no está cerrado, Bava se aleja y Gamero toma fuerza

Junior de Barranquilla trabaja contrarreloj para encontrar al reemplazo de Alfredo Arias. La salida del entrenador obligó a la dirigencia a acelerar la búsqueda de un nuevo comandante, con la intención de cerrar el acuerdo lo antes posible y evitar que el equipo afronte más partidos sin tener definido su proyecto deportivo.
En medio de las conversaciones han aparecido varios nombres. Uno de ellos es el de Sebastián Viera, ídolo y referente histórico del conjunto barranquillero, pero hasta el momento no existe un acuerdo para que asuma como entrenador del equipo.