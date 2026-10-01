Colombia y Estados Unidos crean unidad especial para combatir el tráfico de armas

La Fiscalía General de la Nación oficializó la estrategia acordada con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI), perteneciente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas y municiones.

Esta alianza colombo-estadounidense quedó formalizada mediante la firma de un memorando de entendimiento. Con esto se busca golpear las estructuras criminales que introducen material bélico de contrabando al territorio colombiano para abastecer a grupos armados al margen de la ley.

Este equipo operativo estará conformado por personal que el CTI seleccionará desde unidades especializadas bajo estrictos estándares profesionales, éticos, físicos y psicológicos.

Los investigadores elegidos permanecerán asignados de manera exclusiva a esta unidad por un período mínimo de tres años y estarán bajo supervisión y coordinación operativa de un funcionario experimentado de la Fiscalía de Colombia.

De igual manera, por parte de Estados Unidos, la agencia HSI brindará asistencia técnica directa, capacitación especializada y apoyo operativo al personal colombiano. Asimismo, la representación diplomática confirmó que la agencia estadounidense aportará equipos y recursos en función de la disponibilidad presupuestal.

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Esta nueva acreditación representa la segunda unidad de apoyo de HSI en el país, extendiendo su cooperación directa con la Fiscalía tras contar previamente con una unidad acreditada junto a la Policía Nacional.