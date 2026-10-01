Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Mägo de Oz anunció concierto en Colombia: fecha, precio de boletas y otros detalles

La agrupación española anuncia un nuevo show en Colombia luego de su participación en el Festival Cordillera 2026. Por ahora, Mägo de Oz solo ha confirmado una fecha en el país.

  • La última vez que Mägo de Oz se presentó en Colombia fue en septiembre en el Festival Cordillera 2026. FOTO: Cristian Bayona / Colprensa.
    La última vez que Mägo de Oz se presentó en Colombia fue en septiembre en el Festival Cordillera 2026. FOTO: Cristian Bayona / Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Mägo de Oz regresará a Colombia en 2027 para presentar su nueva producción, Malicia. La noche de las brujas. La banda española de metal se presentará el próximo 26 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de su gira latinoamericana La Noche de Brujas Tour.

El anuncio llega pocas semanas después de que el grupo se presentara en el Festival Cordillera 2026, donde volvió a encontrarse con sus seguidores colombianos. Ahora, la agrupación liderada por Txus di Fellatio prepara un concierto propio en la capital, con un repertorio marcado por sus canciones más conocidas y los temas de su más reciente disco.

Lea aquí: BTS llega a Bogotá para su concierto y es recibido como huésped de honor

Mägo de Oz ha construido durante décadas una relación cercana con el público colombiano, que ha acompañado la trayectoria de una de las bandas más reconocidas del metal en español. Su regreso hace parte de una extensa gira que durante 2026 y 2027 llevará al grupo por distintos países de América Latina.

La agrupación comenzará el tour el 13 de febrero en Ciudad de Guatemala, Guatemala. Después pasará por San Salvador, El Salvador, antes de llegar a Bogotá el 26 de febrero. El recorrido continuará por Ecuador, con conciertos en Quito y Cuenca, y seguirá hacia Perú y Chile.

También están programadas presentaciones en Arequipa, San José de Costa Rica, Tegucigalpa y Managua, aunque las fechas de estas cuatro ciudades todavía están por definirse.

La gira es la continuación del recorrido que Mägo de Oz realiza para presentar Malicia. La noche de las brujas, álbum por el que está nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Rock. En esta edición, la banda compite con Beta, 1915, Fito Páez y Viniloversus. La ceremonia de entrega será el 12 de noviembre.

Antes de comenzar este tramo latinoamericano, el grupo todavía tiene conciertos programados en España, además de una presentación en Londres el 12 de octubre. Luego viajará a México, donde ofrecerá diez conciertos entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre.

Le puede interesar: Estéreo Picnic 2027: fechas, boletería y todo lo que se sabe hasta el momento

¿Cómo comprar las boletas para Mägo de Oz en Bogotá y cuánto cuestan?

La preventa exclusiva para clientes Movistar estará disponible los días 1 y 2 de octubre. La venta general comenzará el 3 de octubre a través de la plataforma oficial de TuBoleta.

El precio de las boletas va desde 199.000 pesos hasta 399.000 pesos sin servicio incluido. La edad mínima para ingresar al concierto es de 12 años junto a un adulto responsable.

La banda española ha construido una relación cercana con el público colombiano a través de sus diferentes visitas al país. Su regreso a Bogotá se suma a una historia de conciertos en los que ha sido protagonista un repertorio que ha acompañado a varias generaciones.

Siga leyendo: El grupo Monsieur Periné anuncia su separación

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo comienza la preventa de Mägo de Oz en Bogotá y dónde se pueden comprar las boletas?
La preventa exclusiva para clientes Movistar será el 1 y 2 de octubre, mientras que la venta general comenzará el 3 de octubre a través de TuBoleta.
¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Mägo de Oz en Bogotá?
El precio de las boletas va desde 199.000 pesos hasta 399.000 pesos sin servicio incluido.
¿Qué otros países visitará Mägo de Oz durante su gira latinoamericana de 2027?
Después de Bogotá, la banda tiene conciertos programados en Ecuador, Perú y Chile. También contempla presentaciones en Arequipa, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, aunque las fechas de estas últimas cuatro locaciones todavía están por definirse.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form