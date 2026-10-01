Congresista del Pacto Histórico pidió disculpas a Daniel Briceño por el jalonazo que le dio; todo quedó registrado en video

Esta semana ha estado marcada por las confrontaciones en el Congreso; una de las más recientes pasó de las palabras al contacto físico.
El episodio ocurrió en plenaria de la Cámara entre los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, en medio de una discusión que terminó con una disculpa pública.
El cruce se produjo durante una votación de impedimentos sobre el tema de las Appa, las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos que creó el gobierno Petro como parte de su plan de desarrollo.
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Según la versión de Briceño, había solicitado información a la mesa directiva sobre la participación de algunos congresistas en la votación que se estaba desarrollando.
En ese momento, aseguró que se percató de que Estrada y Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) permanecían en el recinto, pero no habían participado en la votación.
Briceño afirmó que, ante esa situación, pidió al presidente y al secretario de la Cámara que certificaran públicamente si los congresistas habían votado o no. Su solicitud, explicó, estaba relacionada con lo establecido en la Ley 5 de 1992, el reglamento del Congreso, respecto de la participación de los congresistas presentes durante las votaciones.
Fue ahí cuando se produjo el intercambio con Estrada. En el video del episodio se observa el momento en el que la representante se acerca a Briceño y, en medio de la discusión, lo agarra de la chaqueta.