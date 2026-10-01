Atención: Bruce Mac Master renuncia a la Andi tras 12 años al frente del principal gremio empresarial

Bruce Mac Master presentó este jueves 1° de octubre su carta de renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), poniendo fin a una etapa de casi 13 años al frente del principal gremio empresarial del país.
Mac Master llegó a la presidencia de la Andi en diciembre de 2013, luego de que la Junta de Dirección General lo escogiera por unanimidad para suceder a Luis Carlos Villegas. Desde entonces, se convirtió en uno de los principales voceros del sector empresarial en Colombia.
La propia Andi lo había reelegido anticipadamente en febrero de 2025. Su salida se conoce después de varias semanas de tensión alrededor del gremio, marcadas por el deterioro de la relación entre su presidente y el Gobierno de Abelardo de la Espriella, además de la salida de algunas compañías afiliadas.
La noticia de la renuncia fue reportada por varios medios nacionales, que señalaron que Mac Master presentó su dimisión ante la Junta Directiva en medio de las tensiones que se habían acumulado alrededor de su permanencia.