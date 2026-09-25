Video | Graciosa reacción de los jugadores del Junior al conocer su amigo secreto

Como es tradicional en varias partes del país, en septiembre se juega el amigo secreto, y en el Junior hicieron una particular versión del juego que dejó reacciones muy graciosas, que quedaron registradas en un video.

Para quienes no son de Colombia o no saben de qué se trata el juego, acá va una corta explicación: en los grupos de trabajo, estudio o familiar se escriben los nombres de cada participante en un papel, luego se recortan, se enrollan y cada papelito va a una bolsa. El segundo paso es cuando cada jugador saca un papelito y descubre el nombre de la persona a la que le debe dar un regalo por amor y amistad.

En Junior, decidieron jugar amigo secreto con el plantel de jugadores y miembros del cuerpo técnico (utileros y entrenadores asistentes), pero con una modificación al juego y es que solamente fueron incluidos en los papelitos dos nombres, el de Héctor Fabio Báez, gerente general del club, y Fuad Chard, dueño y máximo accionista de la institución.

La reacción de cada uno de los integrantes que iba sacando el papelito para ver el nombre generó risas entre los jugadores y miembros del cuerpo técnico.