Video | Joven hincha del Junior fue humillado y discriminado por estar de chanclas en el estadio: “Ahorré de a $2.000 para poder ir”

Un par de chanclas y el deseo genuino de alentar al equipo de sus amores terminaron convirtiéndose en la escena central de una reciente experiencia catalogada como humillante contra un joven hincha en las graderías del estadio Romelio Martínez.
La escena, captada en video por un asistente al partido entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, detonó un contundente rechazo al exponer cómo el aficionado fue increpado y expulsado del lugar donde estaba en el estadio luego de que una mujer le reclamara por vestir chanclas.