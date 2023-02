“Me envió mensajes antes de morir”: van 62 muertos y 82 migrantes salvados en Italia

“Volvimos a encontrarnos en el mar”

Un mujer paquistaní de 21 años no quiere abandonar la playa porque su esposo yace entre sábanas blancas en medio de la arena. Junto a él reposan el resto de los ahogados que van sacando los socorristas del mar. Aunque el viento no deja de azotar el lugar, ella permanece inmóvil envuelta en una manta térmica y encima una de tela más gruesa para recuperar el calor que perdió cuando la embarcación se partió y ella cayó al agua junto a su esposo. Dos enfermeras de la Cruz Roja le sirven de apoyo cuando ella siente desfallecer y el aliento solo le alcanza para gritar en un inglés imperfecto “mi esposo”. Para calmarla, le dan pequeños sorbos de té caliente y entonces empieza a recordar los últimos momentos junto a él: “Oímos un ruido fuerte. El barco se partió por la mitad, tal vez al pasar encima de unas rocas: yo abrazaba a mi marido, volvimos a encontrarnos en el mar, pero nunca volví a verle”.

“¿Chalecos salvavidas? Nosotros no teníamos”

Una joven, que no quiere dar su nombre, relata entre sollozos su corta historia de amor. Se había casado con un joven en Punjab, India, tenían el sueño de comenzar un nuevo destino juntos. Recuerda que no tenían más que botellas de agua y algunos alimentos para aguantar el viaje, eso era lo que llenaba la mochila, además de la ilusión de una vida mejor. Pero la joven cargaba consigo un presentimiento, pues “teníamos miedo. Yo siempre permanecía cerca de mi marido y rezaba”. Tuvieron oportunidad de salvarse, pero los chalecos salvavidas no eran suficientes para lo más de 100 migrantes en la embarcación. “¿Chalecos salvavidas? Se los daban a muy pocos, nosotros no teníamos”, comentó.