Ahogar a los medios, la estrategia de Ortega

De momento, el presidente Daniel Ortega no se ha referido directamente a los bloqueos aduaneros que afectan el ejercicio periodístico, sin embargo, destaca Loáisiga, “lo que sí ha hecho el Gobierno es decir que los medios de comunicación independientes son creadores de noticias falsas”.

Para superar las presiones, a La Prensa no le quedó otro camino que adaptarse y trabajar con las uñas. Su director, Jaime Chamorro, le contó a EL COLOMBIANO que tuvo que reducir a ocho páginas cada edición e imprimir los ejemplares en remanentes de papel bond.

“Había 12 pedidos de insumos, unos pequeños y otros grandes, que suman 400.000 dólares y que fueron retenidos por cerca de 500 días. Mantuvimos todas las noticias en la página web para que nuestros lectores tuvieran la información completa. La situación fue tal que tuvimos que sacar ediciones hasta en papel satinado porque fue lo único que encontramos”.

Actualmente, un respiro a la crisis llegó como caído del cielo: el nuncio apostólico en Nicaragua, Stanislaw Waldemar, se ofreció como mediador entre el periódico y el Ejecutivo para poner fin al bloqueo. Una intervención que ayer dio los primeros frutos.

“El nuncio es el único puente que hay en este momento con el Gobierno, no solo para este tema, sino para la liberación de presos políticos y otras gestiones. El director general de Aduanas me llamó y me dijo que nos iban a liberar el material. Este viernes llega un pedido pequeño de papel que está aquí en Managua y lo vamos a sacar, porque hay otro pedido que está en el puerto, pero la bodega acaban de fumigarla porque estaba infestada de polillas. No sabemos cómo está el material”, señaló Chamorro.

El director periodístico aseguró que en cualquier caso, La Prensa no dejará de hacer crítica responsable: “Ortega utilizó las instituciones y las manipuló para controlar todos los poderes. Por eso vamos a seguir vigilantes” .