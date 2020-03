Colombianos atrapados en el exterior piden ayuda para regresar al país

Son cientos de compatriotas que se encuentran en diferentes países del mundo atrapados por las restricciones, sobre todo el cierre de fronteras, generadas por la expansión del Coronavirus.

En Perú, por ejemplo, un grupo de 140 colombianos, la mayoría de ellos turistas, se quedó sin opciones para poder regresar al país y ahora le hacen un llamado al Gobierno Nacional para que ayude a solucionar su actual situación.

“Los colombianos que aún permanecemos en Perú como consecuencia del ´cierre total de las fronteras, en virtud de lo cual queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial´, nos unimos para solicitarles que nos ayuden por favor a encontrar una forma de regresar a nuestras casas. Somos 140 colombianos de diversas edades quienes estamos en las ciudades de Cusco (80), Lima (51), Sullana(4), Talara Piura (2), Arequipa (1), Tacna (1) y Huaral(1)”, explican los nacionales por medio de un comunicado.

Olver Hernández, representante de este grupo de ciudadanos, explicó a EL COLOMBIANO que hasta el momento la única posibilidad de un regreso a Colombia es vía aérea y por medio de un acuerdo entre Colombia y Perú. “Desde Cancillería nos dicen que no hay recursos para enviar un vuelo oficial por nosotros, pero entendemos que ya se han usado aviones comerciales para repatriar personas. Es posible que se dé un convenio entre países, ya el Consulado de Colombia en Lima se comunicó con nosotros y dicen que están gestionando, el problema es que a muchas personas les tocaría pagar ese tiquete”, dijo.

A esto se le suma las dificultades que ya tienen muchas de estas personas en el vecino país. “A muchos ya nos están sacando de los hostales, no tenemos donde cocinar, hay personas que llegaron con las medicinas precisas para el viaje y se les están agotando. Hay cuatro personas que llegaron en moto y la frontera está cerrada hasta el 30 de mayo”, agregó Olver.

Desde México, vuelos cancelados e incertidumbre

En el país norteamericano también se presentan casos de colombianos con dificultades para lograr su regreso a Colombia en medio de las dificultades por el Covid-19.

Natalia Mahecha es una de esas personas. Su llegada a México se dio hace un par de semanas por razones laborales, sin embargo ante la emergencia por el Coronavirus y las pocas medidas que se han tomado en ese país, decidió regresar a Colombia para estar cerca de su familia.

El problema que afronta esta persona es que, a pesar de tener los tiquetes de regreso, su viaje ha sido cancelado en dos oportunidades.

“Compré el boleto Ciudad de México - Bogotá y ese mismo día recibí un correo en el que me cancelaba el vuelo, llamé al callcenter y me movieron la fecha pero volvió a ocurrir lo mismo. Ahora la solución que me dan es que pague cinco mil pesos mexicanos, que son como un millón de pesos, para que la aerolina Copa me lleve a Panamá y luego a Bogotá”, explicó Natalia.

Ahora esta ciudadana colombiana espera que le cumplan con su trayecto para poder regresar al país, sin embargo cuestiona a las aerolíneas porque “siguen vendiendo, en el caso de Aeroméxico, tiquetes sabiendo que no van a operar esos vuelos y a Avianca porque triplicaron los precios y un solo trayecto ya cuesta más de cuatro millones de pesos”.