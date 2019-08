Incendios en la Amazonia de Brasil traen consecuencias devastadoras

La biodiversidad en general es una de las grandes víctimas. “Sabemos que el cambio de uso de la tierra es una de las causas de pérdida de biodiversidad y ese millón de especies en peligro de las que hablaba el último informe de IPBES están en mayor riesgo con eventos como este”, dice Dolors Armenteras.

Algunas especies con baja movilidad como insectos o vertebrados como tortugas, lagartos y anfibios probablemente no escaparán del fuego. Armenteras comenta que todavía no se han dimensionado bien las consecuencias en fauna y en términos de vegetación se están perdiendo bosques antiquísimos, lo que genera más emisión de carbono e imposibilidad de capturarlo nuevamente.

El enorme problema, para la científica, es que muchos de los bosques amazónicos no se recuperarán aunque no queden calcinados por completo. “Los estudios científicos todavía no nos dicen cuántos años tardarán en recuperarse pero son décadas, incluso siglos, para que recuperen algo de lo que fueron. Aún así, no volverán a ser iguales”, dice.

La microbiota, los microorganismos del suelo también se pierden y es un tema en el que, según indica Armenteras, todavía falta mucho estudio.