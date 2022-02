“La agresión armada vulnera los principios de la Carta de Naciones Unidas, y en particular la solución pacífica de las controversias”, manifestó el jefe de Estado.

“Creo importante llamar a la unidad de los pueblos en el mundo, qué los conflictos se desarrollen en el marco diplomático. Qué no se invierta en balas y en municiones”, pidió el mandatario de tendencia de izquierda.

El recién posesionado presidente del Perú, Pedro Castillo, pidió durante un evento en la ciudad de San Borja que no se inviertan más recursos en las balas.

Andrés Manuel López Obrador (México)

Horas después de la ocupación rusa sobre la región ucraniana de Donbás, el presidente de México, López Obrador, pidió por una solución pacífica al conflicto.

“Vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias”, puntualizó.

AMLO también dijo que su país estaba preparado ante un posible aumento en el precio del gas y del petróleo de importación.

Jair Bolsonaro (Brasil)

El presidente de Brasil se limitó a hablar de la situación diplomática de sus nacionales en Ucrania. Incluso, le pidió a su vicepresidente, Hamilton Mourão, que no opinara en política de ese conflicto internacional.

“Nuestra Embajada en Kiev permanece abierta y lista para ayudar a los aproximadamente 500 ciudadanos brasileños que viven en Ucrania y todos los demás que se encuentran allí temporalmente”, fue el único pronunciamiento del jefe de Estado de Brasil.