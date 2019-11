La fórmula constitucional para pacificar al pueblo chileno

No todo es color de rosa, Franco asegura que “el estallido social fue acéfalo. No existe una institución a la que se le pueda atribuir un pliego de causales de las movilizaciones sociales, no existe una lectura clara y racional”. Este factor plantea que, por ahora, aunque hay una decisión, se mantiene la incertidumbre. No se sabe quién compondrá la asamblea que redacte la Constitución y si representará los reclamos sociales.

Pero no deja de ser sorpresivo que la presión ciudadana derivara en esta decisión. Así lo señala Holzmann, quien afirma que “no se esperaba que cediera. El gobierno había hecho la propuesta de un Congreso Constituyente, redactada por los senadores. Pero el presidente Piñera vio el espiral de violencia asociado a las protestas y no tuvo opción que avalar esta salida”.

Las similitudes con Colombia no solo se dan en la forma democrática como se decidirá la nueva Constitución, en términos económicos Chile tiene un modelo similar. Para Gabriel Jiménez, docente de ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, “se trata de economías con modelos orientados a las exportaciones, en especial minero energéticas. Chile con el cobre y Colombia con el petróleo. Tienen una banca fuerte, gremios fuertes, pero poco incluyentes con la pequeña empresa, y élites económicas posicionadas”.

Una nueva Constitución es la fórmula de pacificación que escogió Chile después de 28 días de protestas en las que, de acuerdo con las cifras oficiales, van 22 muertos, 1.797 lesionados de las Fuerzas Militares y carabineros, y 16.290 detenidos, de los que 834 se encuentran en prisión preventiva. El costo económico de los destrozos llegaría a 4.500 millones de dólares según el Ministerio de Hacienda. La calma de a poco empieza volver a las calles y será el tiempo el que diga si la esta decisión fue acertada.