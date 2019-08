Ordenan prisión preventiva contra Rafael Correa

La Justicia ecuatoriana ordenó este jueves prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.

La jueza nacional Daniella Camacho pidió esa medida cautelar ratificando así la solicitud que el miércoles hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y teniendo en cuenta, dijo, que la prisión será “legal, constitucional y convencional” y por tanto “no arbitraria”.

Ayer, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió la prisión preventiva contra el expresidente, ex vicepresidente Jorge Glas, el ex secretario del Agua Walter Solís, el ex secretario de la Administración Vinicio Alvarado y para el ex asesor ministerial Yamil Massuh, en el marco de las investigación del caso denominado “Sobornos 2012-2016”.

La Fiscalía sospecha que su investigación está relacionada con los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP), cuando era dirigido por Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.

Entre las acusaciones, la fiscal habló de un depósito de 6.000 dólares a la cuenta bancaria de Correa, lo que la defensa argumentó que se trataba de un crédito personal que fue pagado en 12 meses.

“Es decir, de toda esta supuesta trama, de toda esta supuesta organización delincuencial de la que habla la Fiscalía, el expresidente Correa tiene que responder por 6.000 dólares”, comentó el abogado de Correa, Fausto Jarrín, al señalar que en el proceso se debe determinar el origen de los fondos, que él considera que no es ilegal.

Y en declaraciones a los periodistas añadió: “No sé a ustedes, pero a mí sí me han prestado plata (dinero) mis amigos y eso no significa que sea producto de ninguna actividad ilegal”.

Sobre ese tema, Correa -quien vive en Europa desde 2017- ironizó a través de su cuenta de Twitter: “¡Chuta! De los ‘15 millones de dólares en sobornos’ me han dado...¡$6.000 dólares!!! ¿No les da vergüenza ser tan ridículos?”, escribió.

Correa ha negado reiteradamente las imputaciones y ha advertido de una supuesta persecución judicial y política en su contra para eliminarlo del mapa electoral ecuatoriano.

Por ahora, Correa sigue en Bruselas.