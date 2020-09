El presidente de Perú Martín Vizcarra quedó el jueves contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que mintieran sobre la contratación del cantante Richard “Swing” Cisneros como asesor en el Ministerio de Cultura, quien se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción, y seis partidos anunciaron que pedirán la destitución del mandatario.

“Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia (a la presidencia). No voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo Vizcarra...