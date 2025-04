Así nació la obsesión de Trump por los aranceles: Japón sería el responsable

El presidente Donald Trump se ha referido a los aranceles como una forma de liberar a Estados Unidos. Su obsesión por este tipo de medidas viene desde años atrás, cuando el hoy presidente estadounidense estaba inmerso en el mundo inmobiliario.

El republicano Trump ha desatado una guerra comercial en el mundo producto de la avalancha de impuestos que le ha aplicado a varios mercados en el mundo.

En diferentes ocasiones, el mandatario ha manifestado que ese es el camino para liberar a la nación norteamericana de los abusos que él considera han tenido países y bloques económicos con Estados Unidos.

China, Canadá, México, Australia y Europa no se han salvado de sus aranceles que llegaron para aliados y no aliados. Inclusive, territorios que no tienen ninguna relación comercial y que solo son bases militares o están habitados por pingüinos también están sufriendo las consecuencias de las políticas del neoyorquino.