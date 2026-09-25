“Ahora me rindo”: Arnaud Denis, actor francés, murió tras recurrir a la eutanasia

Arnaud Denis murió el pasado 22 de septiembre en Namur, Bélgica, a los 43 años, después de someterse a la eutanasia. El actor y director francés había decidido recurrir a este procedimiento tras tres años de problemas de salud que comenzaron después de una intervención para tratar una hernia inguinal. Denis permanecía en una unidad de cuidados paliativos cuando recibió la eutanasia. Su representante legal, el abogado Philippe Courtois, confirmó el fallecimiento después de que la solicitud fuera evaluada por tres médicos belgas, de acuerdo con la legislación de ese país: “Su cuerpo ya no le sostenía. Había perdido el control sobre él”, dijo Courtois a AFP. La actriz francesa Delphine Depardieu, quien estuvo junto a Denis en sus últimos momentos, contó a Le Parisien que el actor “se marchó aliviado, con casi una sonrisa en el rostro”. Entérese: “No me voy a hacer ninguna eutanasia”: María Consuelo Córdoba desistió de la muerte tras recibir ayuda para nuevas cirugías

El deterioro comenzó después de una operación realizada el 17 de julio de 2023 para corregir una hernia inguinal derecha mediante la colocación de una prótesis de polipropileno. Diez días después, Denis empezó a presentar fuertes dolores, náuseas, temblores y problemas digestivos, musculares, hormonales y neurológicos. En los meses siguientes perdió 17 kilos y su estado físico afectó su capacidad para trabajar. El actor sostuvo que la prótesis estaba relacionada con sus problemas y, ante la falta de respuestas en Francia, viajó a Estados Unidos para someterse a una intervención destinada a retirar el implante. El procedimiento tuvo un costo cercano a los 40.000 euros, que pagó de su propio bolsillo. Durante esa atención médica recibió un diagnóstico de encefalomielitis miálgica relacionado con el denominado síndrome ASIA. La extracción del implante, sin embargo, no produjo la recuperación que esperaba.

A partir de su experiencia, Denis creó la asociación Víctimas francesas de prótesis de hernia, con la intención de visibilizar situaciones similares a la suya. También llevó su caso a los tribunales. En enero de 2026 presentó una denuncia ante la Fiscalía de París por lesiones involuntarias. Pero el 31 de agosto recibió la decisión de archivar el procedimiento al considerar que la infracción no estaba suficientemente acreditada.

La resolución fue uno de los últimos golpes que recibió antes de morir. “Este es el golpe final, es como ser pisoteado”, manifestó Denis al referirse al archivo de la investigación. Puede leer: Padre detuvo la eutanasia autorizada a su hija parapléjica en España y generó polémica; así va el juicio

La carta que escribió Arnaud Denis antes de morir

Horas antes de la eutanasia, el actor publicó una extensa carta en la que explicó por qué había decidido poner fin a su vida y cuestionó la atención que recibió durante los últimos tres años. “He terminado con el maltrato médico”, escribió al comienzo de su despedida. “Acudí a urgencias doce veces en un año. Al principio me decían: ‘No tiene nada’. Y cuando ya no podía caminar, un día me dijeron: ‘Sí, pero ahora es algo crónico; no hay nada que hacer. Váyase a casa’”. En otro pasaje de la carta sostuvo que “cuando las patologías derivan de una intervención quirúrgica, como en mi caso, las puertas se cierran una tras otra y uno sigue asistiendo, impotente y sin ayuda, a su propio deterioro”. También aseguró que su situación no debía entenderse como un caso aislado y pidió que los síndromes neurológicos posinfecciosos fueran considerados una prioridad sanitaria.

“Ahora me rindo. Es mi derecho (...) No es nada agradable verse incapaz de mantenerse en pie, caminar o levantarse de la cama. No me interesa en absoluto seguir así”, escribió. Sobre quienes pudieran juzgar su decisión, respondió: “En cuanto a aquellos que se atrevan a juzgar mi decisión de marcharme con la poca dignidad física y moral que me queda, se lo prohíbo (...) He resistido, a toda costa, tres años de sufrimiento atroz. Ahora bajo los brazos. Es mi derecho”. El actor también aclaró que su carta no buscaba despertar compasión: “La lástima no me sirve de nada. No lo hago para llamar la atención sobre mí mismo. Yo era el hombre más feliz del mundo antes de caer gravemente enfermo (...) El sistema está diseñado así. Peor para quienes no quieran comprender. Están aquellos que lo viven en carne propia; ellos sí lo saben”, concluyó. Conozca: Qué tienen en común los países que sí han logrado reducir el suicidio

Arnaud Denis, una trayectoria entre el teatro clásico, el cine y la televisión

Antes de que su enfermedad interrumpiera su carrera, Denis había construido una trayectoria de dos décadas en el teatro francés. Nacido en París el 31 de mayo de 1983, se formó con Jean-Laurent Cochet y en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático. A los 20 años creó su propia compañía, Les Compagnons de la Chimère. Como actor y director trabajó con obras de Molière, Shakespeare, Oscar Wilde, Henrik Ibsen y Guy de Maupassant. Su trabajo le permitió recibir tres nominaciones a los premios Molière, entre ellas una en 2018 como revelación masculina por Jean Moulin, évangile.